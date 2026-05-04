Luis Díaz, de modelo en Bayern Múnich en presentación de nueva camiseta; hay fecha de estreno

El guajiro de la Selección Colombia, Luis Díaz, está listo junto a su equipo, el Bayern Múnich, para enfrentar al PSG de Luis Enrique este miércoles 6 de mayo en el partido de vuelta de la Champions League. Los dirigidos por el belga Vincent Kompany deberán remontar la serie en el Allianz Arena si desean asegurar su pase a la final, donde se medirán al ganador entre Arsenal y Atlético de Madrid.

Es por ello que 'los rojos' estrenarían en el terreno de juego su nueva camiseta. De hecho, por medio de sus redes sociales presentaron su nueva equipación para 2026-2027. Como es habitual, la 'casaca' predomina por un vibrante color rojo, acompañada de franjas blancas en sus hombros y en sus brazos. Además, cuenta con algunos ribetes de color dorado en su cuello.

Luis Díaz y la nueva camiseta del Bayern Múnich:

En la parte frontal de la prenda se encuentra el logotipo de la marca que los patrocina en la parte derecha superior, en la mitad, la de su patrocinador principal y en la parte superior izquierda está el escudo del conjunto 'bávaro' junto con las cinco estrellas del club. Entre tanto, en la parte posterior de la prenda, la equipación no llevará las palabras "FC Bayern München" encima del número, sino simplemente "FC Bayern".

Por otro lado, uno de los detalles que más llama la atención es que puede que haga una aparición una mascota que se relaciona con el Bayern Múnich, en color dorado, la cual es una cacatúa que fue partícipe en la celebración interna del campeonato del equipo en mayo de 2025. En las fotos de la presentación de la indumentaria apareció el colombiano Luis Díaz como uno de los modelos principales, junto a sus dos compañeros en el tridente ofensivo, Harry Kane y Michael Olise.



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El Bayern escribió en su página web: “El equipo liderado por Joshua Kimmich, Michael Olise y Harry Kane lucirá en este partido especial una camiseta que representa todo lo que el club defiende: confianza en sí mismo, carisma y una mentalidad ganadora absoluta. En un potente rojo y blanco, la nueva camiseta local combina tradición con un estilo moderno y llamativo, perfecto para los grandes momentos”.

El costo de la camiseta en su versión estándar es de 100 €, lo que equivale a alrededor de $413,900 - $429,000 pesos colombianos. Si los aficionados desean decorar la camiseta de su club con algún detalle, como lo es por el recuerdo del 35º título de campeón, lo podrán hacer por 10 euros más.

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El equipo de Luis Díaz estrenará la camiseta el miércoles 6 de mayo ante el PSG en la semifinal de la Champions League, en un encuentro que se disputará a las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Cabe recordar que en el encuentro de ida, los parisinos se impusieron 5-4, por lo que los ‘teutones’ deberán ganar por más de dos goles para quedarse con el boleto a Budapest, Hungría.