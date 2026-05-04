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Gol Caracol  / Luis Díaz, de modelo en Bayern Múnich en presentación de nueva camiseta; hay fecha de estreno

Luis Díaz, de modelo en Bayern Múnich en presentación de nueva camiseta; hay fecha de estreno

El guajiro Luis Díaz, estrenaría camiseta en el duelo de la semifinal de la Champions League contra el PSG, en el que deberán remontar para clasificar a la final del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Díaz celebró con Bayern Múnich en la Copa de Alemania; le marcó al Leverkusen.
Luis Díaz celebró con Bayern Múnich en la Copa de Alemania; le marcó al Leverkusen.
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