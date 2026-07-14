Cuándo es la primera fecha de Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Queda poco para que ruede el balón en un nuevo campeonato del fútbol profesional colombiano, se acerca lo que será la Liga BetPlay II-2026, un torneo en el que Junior de Barranquilla defenderá la corona, el bicampeonato.

Finalizado el Mundial 2026 en tierras norteamericanas, la espera será muy corta para que el FPC vuelva al ruedo, con sus 20 equipos, y los cuales intentarán quedarse con esa deseada estrella de fin de año. La mayoría de los clubes se han reforzado de buena manera para lograr ese propósito, el de ser campeón, y con el bonus extra de ganarse uno de los cupos a torneo internacional del 2027.



Así las cosas, en Gol Caracol le contamos cuándo comenzará la Liga II-2026, dando así lugar a la primera fecha, misma que trae compromisos más que interesantes.



Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay Colprensa

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¿Cuándo es la primera fecha de Liga Betplay II-2026?

Hay que partir que el campeonato de nuestro país en este segundo semestre del año curso tiene fecha programada en el calendario del viernes 24 de julio, con dos compromisos.

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La primera jornada seguirá el sábado 25 de julio con cuatro partidos, incluido el duelo que llama la atención del día: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, el de Atlético Nacional que visita a Boyacá Chicó, y Millonarios que recibe a Bucarmanga; mientras que el domingo 26 de julio, se cerrará con cuatro encuentros.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026

Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé (Villavicencio)

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Deportivo Cali vs. Jaguares

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palmaseca (Palmira, Valle del Cauca)

Sábado 25 de julio

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Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia (Tunja)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

AFICIÓN DE NACIONAL AFP

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Junior

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

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Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Cincuentenario

Alianza FC vs. Fortaleza

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

América de Cali igualó en el Pascual Guerrero con Tigre en partido por la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

¿Dónde ver por TV y ONLINE la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026?

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Como es habitual en el último tiempo, los hinchas podrán ver a sus equipos en TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win), pero en este portal: www.golcaracol.com, la podrá seguir de forma ONLINE con minutos a minutos actualizados con los partidos de la primera fecha, las jugadas virales, golazos, las crónicas de los partidos, la tabla de posiciones del campeonato y las reacciones de los protagonistas.

