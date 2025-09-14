Síguenos en::
Santa Fe 'pegó' primero y venció 1-0 a Cali, en la final de ida, por la Liga femenina

Santa Fe 'pegó' primero y venció 1-0 a Cali, en la final de ida, por la Liga femenina

El cuadro 'cardenal' hizo respetar la localía en el estadio El Campín, venciendo por 1-0 a las 'azucareras' en el duelo de ida, con una anotación de Katherine Valbuena.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: septiembre 14, 2025 07:10 p. m.
Acción de juego entre Santa Fe vs. Cali, por la Liga BetPlay femenina.
Acción de juego entre Santa Fe vs. Cali, por la Liga BetPlay femenina.
Foto: X de Santa Fe.

