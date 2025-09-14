Santa Fe 'pegó' primero y venció 1-0 a Cali, en la final de ida, por la Liga femenina

Este domingo 14 de septiembre, Independiente Santa Fe venció por 1-0 a Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la final de ida en la Liga BetPlay femenina 2025.

Y es que, con un escenario totalmente vestido de rojo y blanco, por todos los aficionados que acompañaron al conjunto 'cardenal' en este primer partido, importante en ese objetivo de alcanzar el título.

El único gol del encuentro lo anotó Katherine Valbuena, quien también fue elegida como la mejor jugadora del partido.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo domingo 21 de septiembre, en el estadio Palmaseca, con las 'verdiblancas' como locales. Cabe desatacar que, con este resultado, a las capitalinas les bastará un empate para coronarse en tierras vallecaucanas.