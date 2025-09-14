Síguenos en::
Gol Caracol  / Tenis  / Los problemas de salud le impidieron celebrar a Emiliana Arango en Guadalajara

Los problemas de salud le impidieron celebrar a Emiliana Arango en Guadalajara

La raqueta colombiana luchó hasta el final; sin embargo, no pudo mostrar su mejor versión frente a la estadounidense Iva Jovic, quien se quedó con el título del WTA 500 Guadalajara.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:05 p. m.
Emiliana Arango, tenista colombiana
