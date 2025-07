Santa Fe dio a conocer el parte médico de Hugo Rodallega, luego de obtener el título de liga

Con 39 años, Hugo Rodallega escribió su nombre con letras doradas en la historia de Independiente Santa Fe. El experimentado delantero vallecaucano fue el gran protagonista del título alcanzado por el equipo capitalino en el primer semestre de 2025, al anotar el gol definitivo en la final frente a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot. Fue un tanto cargado de simbolismo, garra y emoción: el 2-1 a los 79 minutos, cuando ‘Hugol’ apareció prácticamente en una pierna, superando sus molestias físicas, para desatar el festejo cardenal y silenciar el estadio antioqueño.

Ese gol no solo selló la décima estrella del ‘león’, sino que también consolidó una campaña brillante del atacante, quien no solo fue el capitán y referente del equipo dirigido por Jorge Bava, sino también el goleador del campeonato con 16 anotaciones. Su aporte en la cancha fue tan determinante como su influencia en el vestuario, donde asumió un rol de guía y ejemplo para los más jóvenes.



¿Qué lesión tiene Hugo Rodallega?

Pese al impacto de su actuación en la final, Rodallega no terminó el torneo en plenitud física. Días después del título, Independiente Santa Fe confirmó que el delantero sufre una lesión muscular del aductor derecho, producto del esfuerzo realizado en los últimos encuentros de la liga. Según el parte médico emitido por el club, el jugador iniciará su proceso de rehabilitación la semana siguiente a la consagración, y su tiempo de recuperación dependerá de la evolución que tenga en los primeros días de tratamiento.

Además de la lesión muscular, el delantero también será sometido a estudios por una molestia facial que arrastra desde las fases finales del campeonato. Aunque no se trata de una lesión grave, el cuerpo médico del club ha optado por realizar todas las imágenes pertinentes para descartar complicaciones.

¿Seguirá Hugo Rodallega en Santa Fe?

Más allá del título, una de las preguntas que más rondaban entre los hinchas cardenales era si Rodallega seguiría en el club para el segundo semestre. Fue el propio delantero quien despejó las dudas en una entrevista con 'Blog Deportivo de Blu Radio': “Sigo. Mi pensamiento, la verdad, era no seguir, pero los muchachos no quieren que me vaya todavía; vamos a seguir luchando. Vamos a pensar ya en la décima más una y a afrontar lo que venga para Santa Fe”.

El vallecaucano también habló de su rol como líder y referente: “Eso es algo que es natural por la edad, por la experiencia, por tantos años en esto. Uno se va convirtiendo en ese referente de los jóvenes que vienen con la ilusión de hacer una carrera larga y exitosa. Me esfuerzo cada día para ser un ejemplo, no solo para mis compañeros, sino también para mis hijos y para quienes me ven como un modelo a seguir”.

Con Hugo Rodallega confirmado, Santa Fe afrontará el segundo semestre con la ilusión de seguir haciendo historia, ahora con la Copa Libertadores en el horizonte.