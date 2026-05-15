Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga BetPlay I-2026

Santa Fe y Junior de Barranquilla rivalizarán este sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en lo que será el compromiso de ida de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026.

El escenario capitalino será testigo una vez más de un duelo entre ‘leones’ y ‘tiburones’, que tienen como gran objetivo llegar a ese partido definitivo por el título del campeonato del primer semestre.

Así llega Santa Fe

Por el lado de los dirigidos por Pablo Repetto dejaron en el camino al América de Cali, con un contundente marcador global de 5-1, siendo Hugo Rodallega la gran figura de la llave. Para el duelo contra Junior se espera que el poder goleador del vallecaucano continúe.



El presente del Junior

Mientras que el cuadro ‘currambero’ tuvo que batallar, sobre todo en el juego de vuelta en el Romelio Martínez, frente al Once Caldas. Los conducidos desde el banco técnico por Alfredo Arias empataron 2-2, pero lograron el paso a la siguiente instancia gracias al global de 3-2.

Voces de los protagonistas

“Ojalá no suframos tanto, pero si nos toca sufrir y ganamos, lo acepto igual. Vamos a jugar ante un equipo durísimo. Ellos venían sufriendo también, pero hicieron un partidazo ante América. Nosotros no le hemos regalado nada a nadie, hemos sido competitivos en todas las canchas. Son 180 minutos, tenemos que saber jugar allá para finalizarlo acá”, esas fueron las palabras de Alfredo Arias tras haber superado al Once en el Romelio.



Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Liga BetPlay I-2026:

Día: sábado 16 de mayo del 2026.

sábado 16 de mayo del 2026. Competición: partido de ida de las semifinales.

partido de ida de las semifinales. Hora: 8:30 de la noche (de Colombia).

8:30 de la noche (de Colombia). Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá). Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). TV: cerrada (Win).

cerrada (Win). ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.