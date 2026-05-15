El GOLAZO de Rodrigo Contreras, con que Millonarios le ganó a Patriotas en Copa BetPlay

Millonarios visitó este viernes a Patriotas en el marco de una nueva jornada de la Copa BetPlay 2026. Los dirigidos por Fabián Bustos se quedaron con los tres puntos y todo gracias a un golazo de Rodrigo Contreras.

El reloj marcaba el tiempo de adición de la segunda parte, en La Indepedencia de Tunja, y el tablero iba 2-2, cuando el delantero argentino se paró frente al balón para ejecutar un cobro de tiro libre. El 'Tucu' definió con pierna zurda, por media de la barrera, y el balón se le coló al arquero Espitia para el 2-3 final para Millonarios.

Vea acá el golazo de tiro libre de Rodrigo Contretas en Patriotas vs. Millonarios