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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El GOLAZO de Rodrigo Contreras, con que Millonarios le ganó a Patriotas en Copa BetPlay

El GOLAZO de Rodrigo Contreras, con que Millonarios le ganó a Patriotas en Copa BetPlay

Millonarios logró darle la vuelta al resultado, este viernes, en La Independencia de Tunja en duelo de Copa BetPlay frente a Patriotas. El gol del triunfo fue obra de Rodrigo Contreras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de may, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.

Millonarios visitó este viernes a Patriotas en el marco de una nueva jornada de la Copa BetPlay 2026. Los dirigidos por Fabián Bustos se quedaron con los tres puntos y todo gracias a un golazo de Rodrigo Contreras.

El reloj marcaba el tiempo de adición de la segunda parte, en La Indepedencia de Tunja, y el tablero iba 2-2, cuando el delantero argentino se paró frente al balón para ejecutar un cobro de tiro libre. El 'Tucu' definió con pierna zurda, por media de la barrera, y el balón se le coló al arquero Espitia para el 2-3 final para Millonarios.

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