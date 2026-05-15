Bayern Múnich vs. Colonia; EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

La última fecha de la Bundesliga promete emoción, angustia y nervios a partes iguales en la lucha por escapar del descenso y por obtener un boleto para la próxima Champions League. Con el Bayern Múnich, de Luis Díaz, ya campeón desde hace semanas y con el podio completado por Borussia Dortmund y Leipzig, aún quedan incógnitas por ser despejadas en Alemania antes de la 34ª fecha, con los nueve partidos unificados a la misma hora este sábado.

En el caso del elenco 'bávaro', que tiene en sus filas al guajiro Díaz Marulanda, recibirá en el Allianz Arena al Colonia.

Más detalles de la última fecha de la Bundesliga 2025/2025

Igualados a puntos (61), Stuttgart y Hoffenheim se jugarán fuera de casa el cuarto puesto liguero, el último que otorga pasaporte para la próxima Champions.



Stuttgart visitará al Eintracht Frankfurt (8º) con una mejor diferencia de goles que el Hoffenheim (+22 por +17), que acude a la cancha del Mönchengladbach (13º).

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Al acecho aunque con mínimas opciones, el Bayer Leverkusen (6º, 58 puntos) necesita vencer al Hamburgo (11º) y ver perder a los dos equipos que le preceden en la tabla.

En el otro extremo de la tabla, Wolfsburgo (16º), Heidenheim (17º) y St. Pauli (18º) también están igualados a puntos (26) y con diferencias generales de goles parejas.

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De los tres, dos están condenados a bajar este sábado a la segunda alemana, mientras que el otro disputará un repechaje ante el tercero de la Bundesliga 2.



- Igualdad máxima -

El Heidenheim cuenta con la ventaja de jugar en su estadio contra el Mainz 05 (10º) y puede verse beneficiado del duelo directo entre Wolfsburgo y St. Pauli.

Campeón de la Bundesliga en 2009, el Wolfsburgo quiere evitar un primer descenso desde que ascendiese por primera vez a la élite en 1997.

Incluso si alcanzan la plaza de 'play-off' de descenso, el Heidenheim habrá pasado las 34 jornadas de esta temporada entre los tres últimos.

Nunca antes en la historia de la Bundesliga los tres últimos equipos habían llegado a la última fecha con los mismos puntos. Para las estadísticas quedarán el resto de partidos: una victoria en Friburgo llevaría al RB Leipzig a 68 puntos, su mejor marca histórica.

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Su mejor registro hasta ahora son los 67 puntos que sumó en la temporada 2016-2017, su campaña de debut en la máxima categoría del fútbol alemán.

Y al término de su último partido, contra el Colonia en el Allianz Arena, el Bayern recibirá el 'Schale', el trofeo que le acredita como campeón, sobre el que inscribirá su nombre por 35ª ocasión.

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Bayern Múnich vs. Colonia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Día: sábado 16 de mayo del 2026.

sábado 16 de mayo del 2026. Competición : Bundesliga.

: Bundesliga. Hora: 8:30 de la mañana (de Colombia).

8:30 de la mañana (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). TV: Espn y Disney +Premium.

Espn y Disney +Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y todo lo que tenga que ver con Luis Díaz.