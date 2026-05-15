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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali le ganó 5-1 a Boca Juniors en Copa BetPlay, en partido que tuvo violentos desmanes

Deportivo Cali le ganó 5-1 a Boca Juniors en Copa BetPlay, en partido que tuvo violentos desmanes

El partido del grupo A por Copa BetPlay entre Boca Juniors de Cali y el Deportivo Cali se vio interrumpido por un buen tiempo a causa de desmanes dentro y fuera del Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de may, 2026
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Deportivo Cali venció a Boca Juniors de Cali en partido por la Copa BetPlay.

Deportivo Cali y Boca Juniors de Cali tuvieron acción este viernes en la Copa BetPlay, pero el duelo en el Pascual Guerrero se vio opacado por desmanes protagonizados a las afueras del escenario deportivo; mismos que ocasionaron que el partido se viera interrumpido por un buen tiempo. Hasta la transmisión de televisión cortó la señal.

Una vez más los vándalos fueron los protagonistas en el fútbol colombiano. Después de que las autoridades controlaran el caos, el juego pudo concluir. En cuanto al resultado de la contienda, los 'azucareros' ganaron 5-1 a su rival, en partido del grupo A.

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¿Por qué fue interrumpido el partido Boca Juniors vs. Cali por la Copa BetPlay

De acuerdo a la información de periodistas en redes sociales, todo habría iniciado por la aparición de algunos aficionados de América de Cali, que se enfrentaron con la policía, en medio del entretiempo del compromiso en el Pascual Guerrero, generando desorden y desmanes.

A su vez, en los videos difundidos se observó el momento en que una bengala cayó en el campo de juego del escenario deportivo. En la previa de este compromiso hubo varios cambios en la logística relacionado a cuestiones de seguridad, debido a un posible enfrentamiento entre barras del América y el Cali.

Finalmente, las autoridades lograron desplegar un dispositivo de seguridad y controlaron el caos, y el partido pudo continuar con los segundos 45 minutos, imponiéndose los 'azucareros' 5-1 a los 'xeneizes' del Valle del Cauca.

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