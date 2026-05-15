Deportes Tolima y Atlético Nacional serán los equipos encargados de abrir las semifinales de la Liga BetPlay I-2026 siendo el ‘primer round’ entre ‘pijaos’ y ‘verdolagas’ este sábado 16 de mayo en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Será un duelo en donde los dirigidos por Lucas González intentarán mantener esa solidez defensiva que los ha caracterizado a lo largo del semestre como locales, contra un elenco verde paisa que presenta un gran poder ofensivo.

¿Cómo llegan los equipos al duelo de ida de semifinales?

Hay que precisar que por el lado del Tolima se impuso en el marcador global al Deportivo Pasto, culminando la serie 3-0. Por el lado de Atlético Nacional ‘barrió’ a Internacional de Bogotá, y pese a que su juego no fue bueno en lo colectivo, logró marcar muchos goles; la llave se selló con un 9-2.



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Voces de los protagonistas

“Estar cansado hoy es un privilegio, porque estamos primeros en competencia internacional y clasificamos a semifinal contra un rival durísimo. Nacional es un rival, como todos saben, de peso; hay que jugarlo mano a mano“, esas fueron las palabras de Cristian Arrieta, jugador del Tolima.

Por su parte, Diego Arias sostuvo tras la serie frente a Inter de Bogotá: "Muchas veces, esta cantidad de goles y el resultado nos da para pensar que todo es perfecto; así como también, cuando no salen las cosas, se cree que todo está mal. El resultado es producto de un trabajo y una disciplina de los jugadores, que se levantan todos los días con el objetivo de mejorar, sobre todo hablando de futbolistas como Mateo Uribe, David Ospina, Alfredo Morelos y muchos otros que siguen teniendo el deseo de crecer”



Tolima vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el juego de Liga BetPlay

Día: sábado 16 de mayo del 2026.

sábado 16 de mayo del 2026. Competición: partido de ida de las semifinales.

partido de ida de las semifinales. Hora: 6:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

TV: cerrada (Win).

ONLINE: www.golcaracol.com

Igualemente, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica y las reacciones.