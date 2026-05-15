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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos; "Millonarios lo sacó adelante, se ganó que siempre va a ser importante"

Fabián Bustos; "Millonarios lo sacó adelante, se ganó que siempre va a ser importante"

El DT de Millonarios, Fabián Bustos, habló en rueda de prensa de la victoria 2-3 de su equipo sobre Patriotas en el marco de la Copa BetPlay 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de may, 2026
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Fabián Bustos, técnico de Millonarios.

Fabián Bustos analizó en rueda de prensa lo que fue el triunfo 2-3 de Millonarios sobre Patriotas, en cumplimiento de la tercera jornada del grupo B de la fase 1A de la Copa BetPlay 2026.

Para este duelo, el DT del azul bogotano rotó su nómina pensando en lo que será el partido de Copa Sudamericana del próximo martes en Brasil frente a Sao Paulo.

Acción de juego entre Patriotas y Millonarios por la Copa BetPlay 2026.
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El GOLAZO de Rodrigo Contreras, con que Millonarios le ganó a Patriotas en Copa BetPlay

Millonarios le ganó a Patriotas en la Copa BetPlay 2026.

“Ganar siempre va a ser importante, la forma obviamente que también no nos gusta, obviamente no estamos completamente feliz, pero sí es importante ganar. Hubo muchas rotaciones con chicos, Álex Castro jugó un gran partido, que no tenía tanta continuidad, y algunos otros. Solo mantuvimos a tres o cuatro habituales, los demás eran chicos con menos minutos. Me hubiese gustado que no tuviéramos los errores que tuvimos en los dos goles porque era un partido para ganarlo más cómodo, siempre respetando al rival”, dijo de entrada Bustos en charla con los medios de comunicación.

Y agregó en su análisis: "El equipo lo sacó adelante, que siempre es lo más importante. Sino ganás, es un problema enorme, y si ganás, es lo que tenías que hacer. Se ganó, seguimos enfocados y ahora hay que seguir pensando en lo que viene. Pude cuidar a algunos jugadores".

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A renglón seguido, Fabián Bustos sostuvo que desde su llegada al club su equipo ha intentado ser protagonista en el semestre, por supuesto que la no clasificación a los ocho todavía molesta.

Fabián Bustos, DT de Millonarios.

“En la Copa (Sudamericana) estamos vivos, nos molesta no haber estado entre los ocho, que era lo que quería toda la gente, pero yo siento que necesitábamos la pretemporada, los ajustes que se van a hacer, que la dirigencia está trabajando en unos ajustes importantes para que seamos un mejor equipo, mas competitivo y que Millonarios esté donde tiene que estar, peleando en todos los torneos. En el siguiente torneo tenemos que estar en los ocho. Yo sigo insistiendo que hemos sido protagonistas desde mi llegada”, complementó el técnico del 'embajador'.

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