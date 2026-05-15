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Gol Caracol  / Novedades en el Bayern Múnich de Luis Díaz; importante figura renueva su contrato

Novedades en el Bayern Múnich de Luis Díaz; importante figura renueva su contrato

Uno de los jugadores más ilustres del Bayern Múnich fue portador de buenas noticias este viernes para los aficionados del club. ¡Entérese acá de todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga

El Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz, anunció este viernes la renovación de su guardameta más importante y capitán Manuel Neuer por una temporada más, confirmando así una noticia que ya era un secreto a voces en Alemania.

"El Bayern ha tenido una serie de porteros extraordinarios en su historia y Manuel Neuer tiene un puesto especial entre ellos. Ha sido el rostro de sólo de una generación sino de dos generaciones del Bayern y un capitán que siempre ha sido un modelo dentro y fuera del campo", dijo el presidente del club, Herbert Hainer, en declaraciones recogidas en el comunicado en que se anuncia la renovación.

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El presidente del Consejo Directivo, Jan Christian Dreesen, por su parte, calificó a Neuer como uno de los mejores fichajes de la historia en el equipo de 'los bávaros' y recordó que ha disputado casi 600 partidos con el club y que la próxima temporada sería la número 16 con su equipo.

También el tercer portero, Sven Ullreich, renovó por un año más; y él y Neuer deberá acompañar en su desarrollo al otro meta, Jonas Urbig, candidato a la sucesión en la portería bávara.

"Tenemos un plan claro y lo desarrollamos paso a paso. Manuel Neuer, Sven Ullreich y Jonas Urbig son nuestros porteros, cada uno tiene su papel. Manuel y Sven seguirán apoyando a Jonas en su camino para convertirse en el futuro del Bayern", dijo el director deportivo, Max Eberl.

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Neuer se mostró satisfecho con la respectiva renovación de su contrato y dijo que tras 16 temporadas en el club, 13 títulos de la Bundesliga y dos Champions League sigue yendo con alegría a los entrenamientos con sus demas compañeros de equipo. "En nuestro equipo de porteros estamos unidos y nos motivamos mutuamente. El alemán de 40 años se convertiría en una de las leyendas más importantes del club y de su casa el Allianz Arena.

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