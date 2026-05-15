Así quedó la tabla de posiciones en Copa BetPlay, tras triunfo 2-3 de Millonarios sobre Patriotas

Millonarios visitó este viernes el campo de juego de La Independencia de Tunja para enfrentar a Patriotas, en lo que fue la tercera jornada de la Copa BetPlay 2026.

El ‘embajador’, que alternó su nómina para este juego del grupo B, logró una victoria agónica en los instantes finales frente a un cuadro rojo de Boyacá que supo poner en aprietos a los dirigidos por Fabián Bustos, sobre todo en la primera parte. Los locales marcaron en momentos clave, pero Millonarios supo reponerse, y con doblete de Jorge Cabezas Hurtado y un golazo de tiro libre de Rodrigo Contreras, se quedó con la victoria por 2-3.

Johan Campaña fue uno de los jugadores locales que complicó a la zaga de Millonarios, y logró vencer la resistencia de Diego Novoa sobre el minuto 20. El atacante de Patriotas aprovechó el mal control del balón de su marcador, le ganó en velocidad y luego definió con pierna derecha. El 1-0 se subió en el marcador.

El correr de los minutos mostró a los locales con la posesión de la esférica y Millonarios sin ideas sobre el campo de juego; por lo que la media distancia fue su arma; sin embargo Espitia se vio muy bien bajo los tres palos.



Pero antes de que concluyera la primera parte, Millonarios logró la paridad en el marcador a través de Jorge Cabezas Hurtado.

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La segunda parte presentó un cambio significativo para el azul bogotano en cuanto a la disposición en la cancha, ya que de entrada Bustos realizó modificaciones. No obstante, Patriotas encontró la fórmula para marcar de nuevo.

Fue a los 66 minutos, y tras una jugada individual, Kevin Álvarez definió rastrero, junto al palo, y decretó lo que el 2-1 parcial para los boyacenses y la euforia de los hinchas se desató en las tribunas.

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Posteriormente, Millonarios volvió a tomar las riendas en el juego y en los minutos finales encontró el 2-2; repitió en el marcador Cabezas Hurtado, y luego en el tiempo de adición del complemento, Rodrigo Contreras doblegó a Espitia con un gran cobro de tiro libre.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa BetPlay I-2026

Millonarios - 6 puntos

Llaneros - 3 puntos

Patriotas - 1 puntos

Boyacá Chicó - 1 punto

Atlético - 1 punto