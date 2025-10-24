A James Rodríguez le surgió un nuevo récord con Real Madrid: lo comparte con otra figura

El equipo con el que más partidos disputó James Rodríguez, en lo que va de su carrera, fue el Real Madrid. En total fueron 125 juegos, en los que marcó 37 goles y brindó 42 asistencias. Eso sí, su final no fue el mejor, ya que tuvo pocos minutos y eso lo llevó a dar un paso al costado. Recordemos que su último duelo con la camiseta 'merengue' fue el 21 de junio de 2020.

Ahora, después de cinco años, siguen hablando del colombiano y su paso por la 'casa blanca'. Dos investigadores universitarios, quienes pusieron en práctica y de manera innovadora, una metodología de economía aplicada en materia de productividad y eficiencia, realizaron un curioso estudio, donde el colombiano fue protagonista por un hecho sin precedentes.

El estudio analizó a todos los jugadores de ambos clubes en los últimos 70 años (1955-2024), periodo que coincide con la vigencia de las competiciones europeas en las que los dos equipos españoles suelen competir, informó la Universidad de Extremadura (UEx) en un comunicado de prensa. Allí, se resaltó el nombre de James Rodríguez entre los mediocampistas.

Los investigadores de Economía Aplicada, José María Cordero y Daniel Santín, de las Universidades de Extremadura y Complutense de Madrid, respectivamente, extrapolaron al fútbol metodologías que evalúan la eficiencia y los cambios en la productividad en centros educativos, hospitales y municipios. Dicha fórmula llamó la atención y dejó un resultado único.



Según su trabajo de investigación, los futbolistas del Real Madrid suelen ser más productivos que los del Barcelona en las posiciones de arquero y volante. Con respecto a los defensas, el rendimiento es prácticamente equivalente y, en la posición de atacante, los delanteros del Barça superan a los del conjunto blanco.

James Rodríguez, mediocampista colombiano que pasó por Real Madrid, celebra un gol en La Liga de España AFP

El estudio reflejó que los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados. Y es que en el Barcelona destacan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid figuran James Rodríguez y Claude Makélélé. Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas.

Leyendas como Xavi, Sergio Busquets, Kroos o Michel, pese a sus extraordinarias trayectorias, quedan por detrás en términos de productividad al haber prolongado mucho más su carrera en estos clubs.