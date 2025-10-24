En Liverpool siguen extrañando a Luis Díaz: "Me gusta su juego, es mi ídolo y lo seguiré"

Luis Díaz es el mejor jugador colombiano de la actualidad y su buen presente con el Bayern Múnich así lo demuestra. El pasado miércoles anotó su primer gol en Champions League con los 'bávaros' en la goleada 4-0 sobre el Brujas y sigue confirmando que fue un fichaje clave para esta temporada.

La realidad es que mientras en el Bayern lo disfrutan en el Liverpool lo extrañan y parece que no encuentran un futbolista con sus cualidades en la ofensiva. Ahora, un canterano de los 'reds' sorprendió en una entrevista al revelar que tiene como referente al guajiro.

“¿En qué se basa mi estilo de juego? En Luis Díaz. Cuando estaba en el Liverpool, me gustaba su juego. Es un buen ídolo. Es un jugador al que me gusta seguir; si puedo aprender cosas de su juego, lo intentaré“, fueron las palabras de Kone-Doherty, de 19 años, en charla con 'Liverpool Echo'.

Doherty tuvo la posibilidad de entrenar con el primer equipo e incluso debutó el pasado 9 de febrero de 2025 en la derrota 1-0 con el Plymouth Argyle, por la FA Cup.



No es la primera vez que Luis Díaz es elogiado por un canterano del Liverpool

El nivel de colombiano generó impacto en los 'reds' desde hace un tiempo, puesto que en octubre de 2024, otra joya del club lo 'alabó'. “La calidad del primer equipo es realmente escandalosa, ¿no? Entrenas contra Luis Díaz, Fabio Carvalho todavía estaba ahí, esos jugadores jugaban por la izquierda y te atacaban en los entrenamientos... Lo espero con ansias, pero pienso: ‘¡Dios, esta va a ser una sesión difícil!’. Pero te sirve de mucho porque ahora estoy pensando que si puedo superar un partido de 90 minutos en casa contra Luis Díaz, entonces puedo tener plena confianza para jugar contra cualquiera, ya que es uno de los mejores extremos del mundo”, dijo Luca Stephenson.



Kone-Doherty, canterano de 19 años del Liverpool. Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Los números de Luis Díaz

En total, acumula 433 partidos a nivel de clubes, en los que ha marcado 112 goles y brindado 56 asistencias, cifras que reflejan su aporte constante en ataque. Su mejor rendimiento lo ha mostrado en el Liverpool FC, donde ha disputado 148 encuentros, anotado 41 goles y dado 23 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo de Jürgen Klopp y ahora de Arne Slot.

Antes de llegar al fútbol inglés, Díaz brilló en el FC Oporto, donde jugó 125 partidos y también marcó 41 goles, siendo figura en la Primeira Liga y atrayendo la atención de los grandes clubes europeos. En Colombia, defendió los colores del Junior de Barranquilla, con el que disputó 106 partidos y logró 20 goles, además de un breve paso por el Barranquilla FC, su primer equipo profesional. También tuvo una corta experiencia en el Bayern Múnich, donde sumó 12 apariciones y 7 goles, completando así una carrera de alto impacto internacional.