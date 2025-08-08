Santa Fe vs Millonarios ya no se jugará el 13 de agosto; hay clima caldeado entre las barras

Luego de los hechos ocurridos el pasado miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena en lo que sería el concierto del grupo de cumbia villera, Damas Gratis, en el que hubo desmanes, batalla campal y hasta un hincha de Santa Fe muerto, se tomó una radical decisión para los clásicos capitalinos, tanto el femenino como el masculino, que se avecinaban, todo para evitar estragos entre los seguidores de ambos clubes.

Por eso, este viernes en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ confirmaron la noticia de última hora sobre el aplazamiento de los dos duelos entre Millonarios y Santa Fe: el de mujeres pactado para este sábado 9 de agosto, y el de hombres que estaba programado para el 13 de agosto.

“Por petición de la comisión local y tras la reunión que acaba de finalizar, se tomó la determinación de que ambos partidos no se jueguen y queden oficialmente postergados, a raíz de los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles en el Movistar Arena”, informaron de entrada.

Seguido a eso explicaron que Millonarios y Santa Fe querían jugar, pero la determinación fue otra desde los organismos de la ciudad, para evitar más problemas y desmanes, tras la muerte del hincha de Santa Fe y las peleas entre barristas de los dos elencos.

“Aunque los clubes tenían la intención de disputar los encuentros e incluso presentaron una propuesta, el comité local tomó la determinación de no autorizar la realización de los dos partidos. La solicitud de aplazar estos partidos fue hecha por la misma alcaldía y el secretario de gobierno”, finalizaron.

Cabe recordar que el partido de Santa Fe vs Millonarios por la Liga BetPlay 2025-II era un adelantado de la fecha 17 del 'todos contra todos', por lo que ahora habrá que esperar cuál será su nueva fecha.

Millonarios vs. Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Colprensa

Por su lado, el clásico capitalino femenino que se jugaría este sábado entre 'cardenales' y 'embajadoras' era por la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la liga femenina del fútbol colombiano, donde los elencos están en el grupo B junto a América y Atlético Nacional.

Por el momento no hay comunicación oficial por parte de Santa Fe y Millonarios y se esperarán las nuevas fechas para disputarse estos compromisos, en especial el de mujeres que se encuentra en su recta final y hay una definición a la final cercana.