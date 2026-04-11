Santa Fe y el 'hospital', previo a clásico con Millonarios; verdugo del 'azul' no estará por lesión

Este sábado 11 de abril, a horas de enfrentar a Millonarios por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026; justamente, Independiente Santa Fe emitió un parte médico con todos los jugadores comprometidos desde la parte física, de cara al clásico capitalino.

Y es que, el duelo del pasado jueves por Copa Libertadores contra Peñarol, dejó varias bajas para Pablo Repetto, quien ahora deberá analizar cómo suplir a esos jugadores, en caso de que no lleguen en óptimas condiciones para el enfrentamiento contra los 'azules'.

Son cuatro los futbolistas que podrían perderse el juego de este domingo, en el que Santa Fe y Millonarios se jugarán más que tres puntos, pues, debido a su condición en la tabla de posiciones, se están jugando la clasificación a los ocho.

Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto: AFP

Santa Fe, todo un ‘hospital’ previo al clásico

El cuadro ‘cardenal’ anunció hace un par de horas los jugadores y sus respectivas molestias físicas, por las que podrían perderse el duelo frente a Millonarios, este domingo. Uno de ellos, es Ewil Murillo, hombre muy recordado en el clásico capitalino por la anotación marcada a los ‘embajadores’, con la que los dejó sin final y, posteriormente, fue clave en el título de Santa Fe por la Liga I 2025.



Ewil Murillo: Continúa en proceso de recuperación por su lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

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Mateo Puerta: Después de realizar las imágenes diagnósticas, se confirma desgarro muscular del recto femoral derecho.

Yilmar Velásquez: Presenta desgarro muscular del isquiotibial derecho.

¡Pronta recuperación Leones 🦁!https://t.co/CeJ34WUCvp — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 11, 2026

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Maximiliano Lovera: Presenta una contusión ósea y de tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha.

Aunque en el comunicado no se confirmó que ninguno de los jugadores serán ausencias para el duelo contra Millonarios, sí es cierto que es demasiado complejo, por tema de tiempos, que ellos estén en condiciones para el encuentro de este domingo.

“Los jugadores se encuentran en proceso de recuperación y la incapacidad se evaluará según su evolución”, citó Santa Fe en el comunicado.



¿A qué hora jugará Millonarios vs. Santa Fe, por Liga?

'Embajadores' y 'cardenales' se enfrentarán este domningo 12 de abril, a las 2:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Esto, por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026.

Millonarios es parcialmente décimo con 21 unidades, mientras que Santa Fe está tres casillas más abajo con 19 puntos. Perder para alguno de los dos equipos sería sentenciar sus posibilidades de clasificar a las finales en el fútbol colombiano.