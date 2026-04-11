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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y el 'hospital', previo a clásico con Millonarios; verdugo del 'azul' no estará por lesión

Santa Fe y el 'hospital', previo a clásico con Millonarios; verdugo del 'azul' no estará por lesión

A horas del duelo frente a los 'embajadores'; los 'leones' sacaron un parte médico no tan alentador, por los más de tres jugadores que se encuentran en duda por lesión.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Santa Fe vs. Peñarol
Santa Fe vs. Peñarol; Copa Libertadores
Colprensa

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