Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y una derrota que le pega duro a sus aspiraciones, 1-3 frente a Llaneros en El Campín

Santa Fe y una derrota que le pega duro a sus aspiraciones, 1-3 frente a Llaneros en El Campín

Este domingo, al cuadro 'cardenal' le 'pegaron' su batacazo en el estadio El Campín; con goles de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Cortés, Llaneros ganó 1-3, por Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de oct, 2025
Acción de juego en el duelo entre Independiente Santa Fe vs Llaneros, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Independiente Santa Fe vs Llaneros, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

