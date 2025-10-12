Santa Fe y una derrota que le pega duro a sus aspiraciones, 1-3 frente a Llaneros en El Campín

Este domingo 12 de octubre, Independiente Santa Fe sufrió dura derrota en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra Llaneros, con un 1-3 que complica su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

El único gol del cuadro ‘cardenal’ fue obra y gracia de Christian Mafla. Por su parte, Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Cortés le dieron el triunfo al conjunto de Villavicencio.

Desde el primer minuto de juego, el que más insistente se mostró en campo contrario fue el equipo capitalino; no obstante, la falta de efricacia en ese último cuarto de cancha terminó pesando con el pasar del juego.

Por su parte, Llaneros, que poco había inquietado el arco de Weimar Asprilla, a los 29 minutos anotó por medio de un cabezazo de Francisco Meza, quien cumplió la ley del ex.



De ahí en adelante, Santa Fe aceleró para buscar la igualdad antes de ir al entretiempo y por varios formas estuvo cerca de anotar, sin embargo el gol no llego; eso, hasta los 42, cuando Christian Mafla puso la paridad parcial en El Campín.

Harold Santiago Mosquera lamentándose por derrota con Santa Fe. Foto: Colprensa.

Pero la alegría no duró mucho, pues en otro despiste defensivo de los 'leones', Luis Miranda apareció para decretar el -2 a favor de los de Villavicencio en el tiempo adicional.

Con el marcador en contra, Santa Fe nuevamente tuvo que remar contra la corriente en la segunda mitad. No obstante, un gol de Carlos Cortés sentenció el 1-3 para un Llaneros que, de esa manera, casi que asegura su permanencia en la primera categoría para el próxiomo año.

Con este resultado, Santa Fe se mantiene parcialmente en la octava casilla con 20 unidades a la espera que los demás equipos no sumen para seguir dentro del grupo de clasificados. Mientras tanto, Llaneros es séptimo con 22 puntos.

El siguiente encuentro del ‘león’ será el viernes 17 de octubre contra Boyacá Chico. Por su parte, los de Villavicencio hará lo mismo el domingo 19, frente a Once Caldas.

Ficha Técnica:

Independiente Santa Fe (1): Weimar Asprilla, Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla, Daniel Torres (85' Johan Torres), Ewil Murillo (68' Yairo Moreno), Alexis Zapata (85' Jeison Angulo), Harold Santiago Mosquera, Ómar Fernández (78' Ángelo Rodríguez) y Hugo Rodallega.

Entrenador: José Francisco López.

Gol: Christian Mafla (42’).

Llaneros (3): Miguel Ortega, Francisco Meza, Jan Angulo, Ánderson Mojica, Jhojan Escobar (46' Luiyi Castro), Eyder Restrepo, Marlon Sierra (85' Carlos Sierra), Bryan Ureña (73' Neider Ospina), Julián Angulo (72' Jaison Mina), Luis Miranda (60' Andrés López) y Carlos Barreiro.

DT: José Luis García.

Anotaciones: Francisco Meza (29’), Luis Miranda (45+2’) y Carlos Cortés (69’).