Polémico penalti en el Mundial Sub-20 terminó en gol de Estados Unidos contra Marruecos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Después de que la Selección Colombia y Argentina fueran los primeros en clasificar a las semifinales del Mundial Sub-20, tras eliminar a España y México, respectivamente, este domingo 12 de octubre continuaron los cuartos de final. Ahora, el turno fue para Marruecos y Estados Unidos, quienes no decepcionaron y se sacaron chispas.
El marcador se abrió por intermedio de Yassir Zabiri, a favor de los marroquíes, pero los norteamericanos reaccionaron y, al minuto 45+5', lograron el empate gracias a Cole Campbell, quien marcó desde el punto blanco. Eso sí, hubo polémica por el penalti sancionado, hasta el punto de que Marruecos pidió revisión del árbitro.
Publicidad