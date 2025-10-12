Polémico penalti en el Mundial Sub-20 terminó en gol de Estados Unidos contra Marruecos

Después de que la Selección Colombia y Argentina fueran los primeros en clasificar a las semifinales del Mundial Sub-20, tras eliminar a España y México, respectivamente, este domingo 12 de octubre continuaron los cuartos de final. Ahora, el turno fue para Marruecos y Estados Unidos, quienes no decepcionaron y se sacaron chispas.

El marcador se abrió por intermedio de Yassir Zabiri, a favor de los marroquíes, pero los norteamericanos reaccionaron y, al minuto 45+5', lograron el empate gracias a Cole Campbell, quien marcó desde el punto blanco. Eso sí, hubo polémica por el penalti sancionado, hasta el punto de que Marruecos pidió revisión del árbitro.

Yassir Zabiri celebra su gol con Marruecos frente a Estados Unidos, en el Mundial Sub-20 AFP

Vea el gol de Cole Campbell, en Marruecos vs. Estados Unidos, en el Mundial Sub-20