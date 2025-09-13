Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se le vino la noche a Millonarios; Sergio Mosquera fue expulsado frente a Alianza

Se le vino la noche a Millonarios; Sergio Mosquera fue expulsado frente a Alianza

A pesar de un buen comienzo en el Armando Maestre de Valledupar, el conjunto 'embajador' fue de más a menos frente al equipo de Hubert Bodhert, que terminó marcando la diferencia.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 13, 2025 05:32 p. m.
Sergio Mosquera, expulsado en Millonarios
