Se le vino la noche a Millonarios; Sergio Mosquera fue expulsado frente a Alianza

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Alianza y Millonarios midieron fuerzas en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, donde los locales se fueron al descanso con ventaja de 2-0 gracias a las anotaciones de Jesús Muñoz (35’) y Edwin Torres (45+3).

Sin embargo, más allá de los goles del conjunto vallenato, se presentó una acción polémica que tuvo como protagonista a Sergio Mosquera, zaguero central de Millonarios. A los 43 minutos fue amonestado tras cometer una falta sobre Jesús Muñoz, a quien le puso el cuerpo cuando intentaba superarlo.

No obstante, tras la revisión del VAR, el juez determinó que el exjugador de Atlético Nacional golpeó en el rostro al habilidoso atacante, por lo que Jairo Mayorga cambió su decisión y expulsó a Mosquera.



¿Era tarjeta roja para Sergio Mosquera en Alianza vs. Millonarios?

🔴 ¡CON 10 HOMBRES SE QUEDA MILLONARIOS! Sergio Mosquera vio la tarjeta roja tras el llamado del VAR y el 'Embajador' con un hombre menos.🪗🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/B0WNWGates — Win Sports (@WinSportsTV) September 13, 2025