Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juventus, con el regreso de Juan Cabal, derrotó 4-3 a Inter en el derby de Italia

Juventus, con el regreso de Juan Cabal, derrotó 4-3 a Inter en el derby de Italia

El lateral izquierdo colombiano volvió a jugar con la ‘vecchia signora’ después de 10 meses, tras la lesión de ligamento cruzado que sufrió a finales de 2024.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:57 p. m.
Juan David Cabal, lateral izquierdo colombiano
