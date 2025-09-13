Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, 'finito' con el gol: vea acá su anotación con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez, 'finito' con el gol: vea acá su anotación con Sporting Lisboa

El samario aprovechó una serie de rebotes en el área, y tras un pase previo, el balón le quedó justo de cara a la portería. ¡Así fue el gol de Luis Javier Suárez al Famalicão!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 04:26 p. m.
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa.
Sporting de Lisboa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad