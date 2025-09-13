Luis Javier Suárez, 'finito' con el gol: vea acá su anotación con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez fue la gran figura de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela al marcar 'póker' de goles, y ahora de vuelta a su equipo, Sporting Lisboa, el samario siguió 'finito' con el gol. El delantero se reportó en el tablero frente al Famalicão por la Liga de Portugal, este sábado 13 de septiembre.

Así fue como al minuto 65, Suárez Charris aprovechó una serie de rebotes en el área, y tras un pase previo, el balón le quedó justo de cara a la portería rival y definió de pierna derecha para el 1-2 parcial a favor de su escuadra.

Vea acá el gol de Luis Javier Suárez HOY en Famalicão vs. Sporting Lisboa: