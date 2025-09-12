Nacional vs. Bucaramanga, juego clave en la fecha 11 con Leonel Álvarez en el Atanasio

Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga disputarán este sábado el partido que centra la atención de la undécima jornada de la liga colombiana, liderada por Junior, que en diez juegos suma 20 puntos en el Torneo Finalización.

El argentino Javier Gandolfi busca que Atlético Nacional gane para no alejarse de los puestos de privilegio -actualmente es quinto con 17 enteros-, en tanto que Leonel Álvarez, estratega de los Leopardos, quiere consolidar el rendimiento del equipo.

Álvarez tiene la misión de clasificar al Bucaramanga a los cuadrangulares semifinales, tras las eliminaciones en la Copa Colombia, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Atlético Bucaramanga ocupa la cuarta casilla, también con 17 unidades, y una victoria de visitante o un empate le ayudarán a despejar su camino a la siguiente fase de la liga colombiana, que disputan 20 equipos.

En Atlético Nacional hay tranquilidad por los regresos de Andrés Román, David Ospina y Marino Hinestroza, quienes estuvieron con la selección colombiana en las dos últimas fechas de las eliminatorias que le dieron la clasificación al Mundial de 2026.

Atlético Nacional - Foto: Colprensa

Mientras tanto, Atlético Bucaramanga pasa por aprietos debido a las lesiones de sus zagueros José García y Carlos Romaña, y la sanción de Jéfferson Mena.

Sin embargo, Álvarez confía en el buen desempeño de los argentinos Fabián Sambueza y Luciano Pons, y en la seguridad en el arco de Aldair Quintana y del centrocampista Gustavo Charrupí.

También son llamativos los lances entre Alianza y Millonarios, especialmente porque este último ha logrado levantar el rendimiento luego de la salida del técnico David González y la llegada de Hernán Torres.

Alianza totaliza 12 puntos, uno más que Millonarios. Ambos están en la parte media de la tabla de clasificación.

Igualmente, es clave el partido entre Fortaleza, tercero con 18 unidades, y América de Cali, último con apenas 6 unidades.

Los Escarlatas tienen como nuevo estratega a David González, con quien esperan enderezar el rumbo en la liga colombiana luego de su eliminación en la Copa Sudamericana.

La jornada arranca este viernes con el partido entre el líder Junior y La Equidad.

El juego entre Águilas y el Independiente Medellín fue aplazado por un daño en una tribuna de los locales.

Partidos de la undécima jornada:

12.09: Junior-La Equidad.

13.09: Fortaleza-América de Cali, Alianza-Millonarios, Once Caldas-Envigado y Atlético Nacional-Atlético Bucaramanga.

14.09: Independiente Santa Fe-Unión Magdalena, Deportivo Cali-Deportivo Pasto, Deportivo Pereira-Llaneros y Deportes Tolima-Boyacá Chicó