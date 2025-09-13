Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza le amargó el debut a David González, tras vencer 1-0 al América en Techo

Fortaleza le amargó el debut a David González, tras vencer 1-0 al América en Techo

Los dirigidos por el entrenador antioqueño se hunden en el sótano de la tabla de posiciones, mientras que los 'amix' presionan a Junior, líder del campeonato.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 13, 2025 04:33 p. m.
Fortaleza vs. América, por la fecha 11 de la Liga BetPlay
Fortaleza vs. América, por la fecha 11 de la Liga BetPlay
Colprensa

