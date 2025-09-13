Fortaleza le amargó el debut a David González, tras vencer 1-0 al América en Techo

Este sábado 13 de septiembre, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Fortaleza se enfrentó al América de Cali en el Metropolitano de Techo, donde los 'amix' se impusieron 1-0 con anotación de Sebastián Valencia.

En los primeros minutos del encuentro en la capital de la República, los locales mostraron una mejor versión frente a un América que, bajo la dirección de David González, busca salir del sótano de la tabla.

La primera opción clara del partido llegó por intermedio de Andrés Ricaurte, quien con un remate de media volea desde fuera del área estuvo a punto de abrir el marcador, pero el balón se estrelló en el travesaño.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros presionaron la salida del conjunto 'escarlata', que tuvo dificultades para tocar desde su propio campo y cometió varios errores en esa fase del juego.

A los 38 minutos, el juez sancionó una falta de Mateo Castillo sobre Sebastián Valencia, quien asumió la responsabilidad y convirtió desde el punto penal para adelantar a su equipo, que hacía más por el resultado.

Cuatro minutos más tarde, Juan Felipe Arroyo estuvo cerca del segundo con un remate cruzado que se fue desviado. Así, Fortaleza se fue al descanso con el marcador a favor.

Acción de juego entre Fortaleza y América de Cali por la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

En la segunda parte, David González movió el banco con tres sustituciones: ingresaron Tilman Palacios, Andrés Roma y Jhon Murillo, quienes le dieron otra cara a los 'diablos rojos'. Sin embargo, a los 55 minutos, Fortaleza se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Jhon Balanta, quien cometió una falta descalificadora sobre Murillo. El árbitro Alejandro Moncada no dudó en mostrarle la roja directa.

América intentó aprovechar la superioridad numérica. Marcos Mina probó de media distancia, pero su remate se fue alto. Luego, a los 74, Fortaleza tomó confianza y buscó sorprender con disparos de media distancia.

Tilman Palacios estuvo muy cerca del empate al minuto 81, cuando cazó un rebote y sacó un zurdazo que se estrelló en el ángulo derecho del arquero Cristian Santander, ya vencido en la acción.

Sobre los 85, Sebastián Valencia intentó un gol olímpico, pero Joel Graterol respondió de gran manera para enviar el balón al tiro de esquina.

En el tiempo de adición, Jhonier Salas marcó el 2-0, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

Al final, Fortaleza se quedó con la victoria que lo lleva a 21 puntos, los mismos de Junior de Barranquilla, que se mantiene líder por diferencia de gol.

- Ficha técnica

- Fortaleza: Cristian Santander; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Jhon Balanta (Expulsado 54'), Sebastián Valencia; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Kevin Florez (Jhon Velásquez), Andrés Ricaurte (Santiago Cuero), Andrés Arroyo(Jhonier Salas); Santiago Córdoba (Luis Escorcia).

- Entrenador: Sebastián Oliveros

- América de Cali: Juan David Graterol; Mateo Castillo (Kevin Angulo), Andrés Mosquera, Juan Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Dylan Borrero (Andrés Roa); Cristian Barrios (Jhon Murillo), Luis Ramos (Tilman Palacios), Rodrigo Holgado (Adrián Ramos).

- Entrenador: David González

- Goles: Sebastián Valencia (42').

- Estadio: Metropolitano de Techo