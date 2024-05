Sebastián Villa: "Yo sería el hombre más feliz si vistiera la camisa de Atlético Nacional"

Este martes 14 de mayo, Sebastián Villa ‘rompió’ el silencio y se refirió a la posibilidad de vestir los colores de Atlético Nacional; una información que ha sonado con fuerza en los últimos días y que ha generado comentarios en las redes entre los aficionados ‘verdolagas’.

En charla con el programa ‘Cambio de Frente’, de Tele Medellín’, el mismo futbolista colombiano aclaró los rumores, además de afirmar si es de su agrado jugar o no tener la opción en el cuadro antioqueño, que actualmente dirige Pablo Repetto.

“Esos son temas que lo sabe, inclusive mi familia, la gente de barrio; todos saben que yo soy hincha de Nacional; la gente que me conoce lo sabe muy bien”, indicó de entrada Sebastián Villa, dejando claro que no le disgustaría en lo absoluto jugar para los ‘verdolagas’.

Y es que, parecer ser que esta posibilidad ya está más que charlada con todo su círculo: “Todos saben que yo soy hincha de Nacional desde muy chiquitico, mi familia también lo es y mis amigos, de igual manera. Imagínese que tengo amigos del Medellín, que dicen que si yo llego a Nacional se ponen mi camiseta y me acompañan al estadio”.

Sebastián Villa, atacante colombiano. Crédito: sebastian14villa

Publicidad

Es claro el deseo de Sebastián Villa, pero ¿si hay posibilidad de llegar al verde?

Luego de dejar clara su posición ante la posibilidad de jugar en Atlético Nacional, el mismo Sebastián Villa dio detalles de las negociaciones e interés por parte y parte, teniendo en cuenta que debe haber primero un mutuo acuerdo para que todo se pueda concretar.

Publicidad

“Vamos al grano, sí he hablado un par de veces, también lo he charlado con mi representante. Yo sería el hombre más feliz del mundo si llego a vestir la camisa de Atlético Nacional, creo que es un sueño que tengo por cumplir, desde muy chiquitico. La verdad que se me pone la piel de gallina, desde pequeño siempre soñé con jugar en Nacional, entonces sería cumplirle el sueño a mi familia, a mis amigos , al barrio; a mi gente”, afirmó Villa.

Sumado a eso, el extremo de 27 años reveló que están dadas todas las condiciones para negociar, en caso de que las directivas del cuadro antioqueño lo tengan en planes: “Si se da esa oportunidad voy a estar muy feliz, obviamente la gente sabe que al Tolima le tengo mucho cariño, lo amo con todo mi corazón, porque es el club que desde pequeño me abrió las puertas, me dio la posibilidad de ser profesional, le tengo un cariño muy grande a la ciudad de Ibagué y a su gente”.

"No obstante, siempre que jugué en contra de Nacional he respetado, me considero un gran profesional. Si se da esa oportunidad de jugar en el verde Dios quiera y sea para bien. Ahora tenemos mucho mercado de pases y habrá que sentarnos con mi representante, con mi familia y mirar a ver qué vamos a hacer. Hay una opción de que vaya a Nacional, pero nosotros también tenemos otras posibilidades. Las directivas, el presidente, si ellos quieren contratarme que hablen con mi representante, que presente la oferta y ya la analizaremos. La puerta está abierta para negociar”, concluyó Sebastián Villa.