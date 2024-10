Sergio Herrera: "Es un fracaso que el Cali no clasifique a la semifinal de la Copa BetPlay"

Luego de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024 con un marcador de 2-0 en el global contra América , Sergio Herrera, entrenador del Cali, se le vio notablemente afectado por la no clasificación a la siguiente fase y también le dejó algunas palabras al cuerpo arbitral, encabezado por Carlos Betancur.

"Nos falta el gol, nos falta mayor regularidad para controlar el juego y ser los dueños de la pelota, así que en eso hay que mejorar. También hay aspectos defensivos por corregir. Sin embargo, con diez hombres en el campo se hizo un gran esfuerzo; se generaron opciones tanto en jugada elaborada como en pelota quieta", destacó de entrada 'Barranca'.

Tras ello, trató de aceptar lo ocurrido en el estadio de Palmaseca. "Siempre tratamos de rescatar lo positivo para fortalecernos, porque es una situación compleja, pero los jugadores han entendido y mejorado mucho. Esperamos que esto siga notándose y que venga acompañado de puntos", agregó el DT.

A renglón seguido comentó que "se trabaja en lo que hay que corregir, no hay otra forma de llenarnos de confianza. En muchos partidos estuvimos cerca de la victoria; esto no cuenta en puntos, pero suma en lo anímico, y es importante que en el campo se sientan superiores. Esto nos ayuda mucho".

Cali y América se enfrentaron por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay 2024. Foto: Colprensa

Publicidad

Más declaraciones de Sergio Herrera:

Su opinión de la eliminación de la Copa BetPlay, contra el América...

"No clasificar a la semifinal de la Copa es un fracaso, es doloroso, pero eso no significa que los jugadores sean fracasados. No se logró la clasificación y fracasamos en el intento, pero mis jugadores son extraordinarios seres humanos y grandes futbolistas. Han recibido muchos golpes por no conseguir las victorias y por cargar con el peso de lo que está en juego, pero han mejorado su rendimiento, y buscamos seguir por ese camino. Lo han demostrado en los partidos, sumando algunos puntos. Hoy (miércoles) no se ve, pero hemos superado a dos rivales en el promedio y tenemos que seguir sumando".

Publicidad

Sus palabras respecto al cuerpo arbitral...

"El tema arbitral, claro que incide. También influyó la jugada del penal en el Pascual Guerrero. No se entiende cómo el juez central no tuvo el carácter para mantener su decisión tras el llamado del VAR. Al rival que enfrentamos le han pitado siete penales en la liga, el club al que más le han pitado, y aunque no estoy reclamando nada, eso genera dudas. También afecta que no tengamos a nuestra hinchada; la presencia de los aficionados genera otro ambiente, otra energía, otra emoción para los jugadores. Nos hicieron falta".

Acción de juego entre Cali vs. América en clásico por Copa Betplay 2024. Foto: Colprensa

¿Qué decirle a Alexander Mejía por su expulsión?

"En cuanto a la expulsión, tenemos que mantener el control. Alexander Mejía es un jugador experimentado y debe actuar con más mesura . Ahora tenemos que estar más atentos a los jueces que nos designen para los próximos partidos".

¿Es un buen fichaje el de Alfredo Arias?

"Con la llegada de Alfredo Arias, todos estamos contentos. Sabemos de la capacidad y la calidad de entrenador que es, y que nos va a potenciar a todos. Estamos listos para seguir sus indicaciones".