Kevin Castaño: "La negociación fue difícil; pero es un placer que Marcelo Gallardo me dirija"

Ya camino hacia territorio argentino, Kevin Castaño cuenta las horas para iniciar su nueva etapa como profesional en River Plate, al mando de Marcelo Gallardo. Y justo por eso, para contar lo que fue la negociación y su viaje rumbo a Buenos Aires, el colombiano lo contó todo a detalle.

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el futbolista ‘cafetero’ se refirió a lo que ha sido la operación por el cuadro ‘millonario’, que está a la espera de los exámenes médicos y posterior firma.

“Ya vamos en el vuelo rumbo a Argentina, la negociación la verdad que fue muy dura, pero agradecido con Krasnodar, con River, con todas las personas que han hecho que esto se pueda dar”, indicó de entrada Kevin Castaño.

Sumado a eso, el mediocampista colombiano afirmó que ya tuvo contacto cercano con el club, donde lo esperan para iniciar de una vez: “Sí, ya he podido hablar con el cuerpo técnico. Creo que River es uno de los equipos más grandes del continente, para mí es un orgullo y un honor llegar a este gran club. Sí he tenido la oportunidad de hablar con el profe Gallardo, que ha estado muy pendiente de todo este proceso. La verdad que para mí es un placer que un técnico como él me dirija”-

*Otras declaraciones de Kevin Castaño:

¿Cómo fue la negociación entre Krasnodar y River Plate?

“La verdad ha sido una negociación muy difícil, ya esos temas los han manejado más que todo mi empresario y mi padre, yo simplemente siempre estuve al margen de todo, entrenándome de la mejor manera, esperando que todo se pudiera solucionar bien para el bien de todos”.

¿Siente nerviosismo por llegar a River Plate?

“No hay ansiedad, no hay nervios por llegar a River Plate. Antes creo que estoy muy feliz, muy tranquilo de dar este gran paso, creo que se ha ganado un poco de experiencia con mi paso por México, Rusia, en la Selección Colombia, entonces vengo a aportar mi granito de arena en River, en lo que se viene, ponerme a disposición del cuerpo técnico. Quiero que ya empiece esto, la verdad que muy contento”.

¿Sueña con volver a la Selección Colombia?

“Creo que el deseo de volver a la Selección Colombia siempre lo hay. La selección es un sueño, por ahí para los que hemos tenido la posibilidad de estar ahí siempre es un sueño estar en las convocatorias, estar de nuevo del proceso”.

¿Cómo ve los rivales para esta jornada de Eliminatoria?

“Independientemente de lo que represente Brasil o Paraguay, creo que siempre con la disposición de llegar a aportar, de llegar a estar y siempre con las ganas de jugar y aportarle a nuestro país porque eso siempre será un sueño ahí”.