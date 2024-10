¿Sí era mano penalti a favor de Bucaramanga vs. América? Revelaron audios del VAR

El partido de ida de la Copa Betplay 2024, por la semifinal, Atlético Bucaramanga vs América de Cali, no estuvo exento de polémica luego de una mano Yerson Candelo que los 'leopardos' reclamaron como penalti. El árbitro Andrés Rojas decidió no sancionar penalti y desde el VAR lo respaldaron. Para dar mayor claridad, Federación Colombiana de Fútbol, a través de la Dimayor, publicó los audios del VAR y explicó el por qué de la terminación final.

Primero, explicaron que no todas las manos son punibles y que justamente este era uno de esos casos. “No todos los contactos del balón con la mano o con el brazo constituyen una infracción. Que es excepción a la infracción por mano cuando el balón viene jugado claramente por un compañero”, se escucha en el video.

Luego, entran las voces de la sala VAR y el juez Luis Picón señala lo siguiente. “Rechaza es el mismo compañero, va a jugar el balón, va hacia afuera... el compañero patea hacia afuera, la mano está en posición antinatural, va hacia afuera del arco, el contacto se produce con la mano, precedido del toque con un compañero”.

Por último, Picón le da vía libre a Rojas para continuar. "Puede reanudar".

Bucaramanga y América igualaron 1-1 por las semifinales de Copa BetPlay. Foto: Colprensa.

Así fue el empate entre Bucaramanga y América

En el estadio Alfonso López, los 'Leopardos' y los 'Diablos Rojos' protagonizaron un intenso enfrentamiento que terminó 1-1, con emociones y oportunidades en ambos lados de la cancha.

Desde el comienzo, el Bucaramanga salió con determinación, impulsado por el apoyo de su hinchada y decidido a hacer respetar su localía. Durante los primeros 25 minutos, los locales presionaron con fuerza el área americana, pero la defensa del América, especialmente el arquero Jorge Soto, estuvo atenta y sólida para rechazar cada intento. Soto fue clave, convirtiéndose en un muro que frustró a los atacantes de Bucaramanga y permitió que su equipo mantuviera la calma en los momentos de mayor presión.

A partir del minuto 26, América comenzó a mostrar sus cartas ofensivas. Duván Vergara intentó sorprender desde fuera del área con un disparo que rebotó en el travesaño, un aviso de lo que vendría. La presión siguió, y en el minuto 37, Vergara volvió a acercarse al gol con otro remate que impactó el poste.

La recompensa llegó al 40’, cuando Cristian Barrios habilitó a Yerson Candelo, quien lanzó un centro al área que, tras una serie de rebotes, Alexis Zapata logró convertir en el primer gol del partido, silenciando a los locales. América se fue al descanso con la ventaja.

En la segunda mitad, los Escarlatas intentaron ampliar el marcador, y en el minuto 49, un tiro de esquina de Vergara casi termina en gol, aunque el remate de Bocanegra se fue desviado. Sin embargo, Bucaramanga igualó al 77’, gracias a un cobro de Fabián Sambueza que Fabry Castro aprovechó con precisión.