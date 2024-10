La Selección Colombia y una fuerte advertencia de Uruguay para el juego de Eliminatoria

Las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas están a punto de volver y este 15 de noviembre laSelección Colombia visitará a Uruguay en Montevideo. Sin embargo, desde este jueves, los 'charrúas' se hicieron sentir a través de un comunicado con una fuerte advertencia.

La Federación Uruguaya de Fútbol no solo compartió el precio de las boletas sino que también le hizo una aclaración a los aficionados del combinado 'tricolor' que quieran acudir al juego en el estadio Centenario.

"La AUF informa a los hinchas de la selección colombiana que asistirán al partido Uruguay vs. Colombia el próximo 15 de noviembre en el Estadio Centenario que solo podrán ingresar con entradas para la zona destinada a la afición visitante (Tribuna América Puerta 24 - VISITANTE). Es importante recordar que los aficionados colombianos que adquieran entradas en zonas reservadas para la hinchada uruguaya no podrán acceder al estadio y no se les reubicará en el sector visitante".

🚨 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗿𝗮́𝗻 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 🆚🇺🇾



¿Cuánto valen las boletas para ir a ver a la Selección Colombia contra Uruguay en Montevideo?

El público visitante que asista el próximo 15 de noviembre al estadio Centenario de Montevideo para el encuentro entre Uruguay y Colombia por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 deberá pagar 150 dólares por persona.

Así lo informó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en la jornada dio a conocer los precios de las localidades para el encuentro enmarcado en la undécima jornada.

Por su parte, los hinchas de la Celeste deberán abonar 690 pesos uruguayos (unos 16 dólares) para ocupar un lugar en una de las dos cabeceras, mientras que el precio de las entradas sin numerar para la tribuna Olímpica será de 890 pesos uruguayos (unos 21 dólares).

Asimismo, las entradas para la tribuna Olímpica numerada costarán 1.490 pesos uruguayos (unos 35 dólares) y para la tribuna América 1.990 pesos uruguayos (unos 46 dólares).

Uruguay y Colombia se enfrentarán el próximo 15 de noviembre en el Centenario, en un juego por la undécima jornada de estas eliminatorias.

Hasta el momento, Argentina lidera las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos, mientras que Colombia suma 19 y Uruguay tiene 16, los mismos que Brasil.