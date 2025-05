"Si tuviera que dejar el fútbol por diez minutos con mis hijos, lo dejo por encima del que sea"

Es una de las figuras del América de Cali , equipo que en la actualidad pelea en dos frentes: Liga BetPlay I-2025, donde ya consiguió la clasificación a los cuadrangulares, y la Copa Sudamericana, certamen en el que lucha por llegar a la siguiente fase. Hace algunos días este futbolista fue severamente criticado por pasar tiempo con sus hijos, luego de un juego de los 'diablos rojos' en el ámbito internacional. Se defendió en las últimas horas y dejó clara su postura; es Duván Vergara .

El artillero oriundo de la ciudad de Montería siempre se ha mostrado como un ser familiar en sus redes sociales y eso lo confirmó con su contundente respuesta, al ser consultado precisamente por el hecho anteriormente citado. Vergara reconoció que el fútbol, al ser su trabajo, es importante, pero que más allá de eso hay otras prioridades; sus hijos. Por ellos, hace lo que sea, son su razón de ser.

Duván Vergara en América de Cali X @AmericadeCali

"De descanso tuvimos un día, de resto entrenamos todos los días. Bueno, descanso ahorita que no tuvimos fecha, pero yo aproveché sólo una tarde, no fue un día en general, solo una tarde, llegué de Brasil y me fui directo a ver a mis niños, que es lo que más quiero", precisó de entrada el delantero de la 'mechita' en atención a los medios de comunicación.

A continuación precisó: "La vez pasada, aprovecho, que se me juzgó, se me criticó mucho que los fui a ver (sus hijos). Yo no vivo con ellos, pero si tuviera que dejar el fútbol por diez minutos con ellos, lo dejo por encima del que sea. Siempre que tengo el espacio los voy a ver y ellos son mi razón de ser".

Duván Vergara es una de las pieza clave del América de Cali entrenado por Jorge 'Polilla' Da Silva, no solo aporta con goles sino que tiene buen despliegue en el frente de ataque, le da variantes en el área a los 'escarlatas'.

¿Cuándo es e próximo partido del América de Cali?

El calendario indica que los 'diablos rojos' se enfrentarán a Huracán en el estadio Pascual Guerrero por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A las 9:00 de la noche será el partido.