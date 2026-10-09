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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Siguen las salidas de entrenadores en la Liga BetPlay II-2026; se confirmó otro despido

Siguen las salidas de entrenadores en la Liga BetPlay II-2026; se confirmó otro despido

A través de un comunicado, se dio a conocer que otro cuerpo técnico no continuará en la Liga BetPlay II-2026, donde recién se está disputando la fecha 14.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Imagen de referencia del balón del fútbol profesional colombiano en la temporada 2025
Imagen de referencia del balón del fútbol profesional colombiano en la temporada 2025
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 sigue sumando movimientos en los banquillos. Este viernes 9 de octubre, Deportivo Pasto confirmó que René Rosero, director técnico, y Wilson Morelo, asistente técnico, dejarán de ejercer sus funciones en el cuerpo técnico del equipo profesional masculino.

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La decisión fue comunicada oficialmente por el club nariñense, que informó que ambos profesionales permanecerán vinculados a la institución y continuarán aportando su experiencia y conocimiento en otras áreas deportivas.

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De esta manera, el conjunto nariñense vuelve a modificar su estructura deportiva en medio de la competencia, cuando el campeonato colombiano atraviesa la fecha 14 de la fase todos contra todos.

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¿Quiénes son los entrenadores que han salido en la Liga BetPlay II-2026?

La salida de Rosero y Morelo se suma a una lista de movimientos que ha marcado el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Antes de este anuncio, nueve entrenadores ya habían dejado sus respectivos equipos durante el campeonato.

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La lista está conformada por Richard Páez, quien salió del Cúcuta Deportivo; Jonathan Risueño, del Deportivo Pasto; Camilo Ayala, de Alianza FC; Alfredo Arias, de Junior de Barranquilla; Fabián Bustos, de Millonarios; Hernán Darío Herrera, de Once Caldas; Hubert Bodhert, de Jaguares; Sebastián Oliveros, de Deportes Tolima; y Arturo Reyes, de Deportivo Pereira.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay.
Foto: X de Pasto.

Deportivo Pasto, ante una nueva etapa

El comunicado del club no anunció la desvinculación definitiva de Rosero y Morelo de la institución, sino el fin de sus funciones en el cuerpo técnico del equipo profesional masculino.

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Ahora, el Deportivo Pasto deberá definir cómo reorganizará su estructura deportiva para afrontar los compromisos restantes de la Liga BetPlay II-2026, en un semestre en el que los cambios de entrenadores se han convertido en una constante del fútbol colombiano.

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