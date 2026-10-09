Siguen las salidas de entrenadores en la Liga BetPlay II-2026; se confirmó otro despido

La Liga BetPlay II-2026 sigue sumando movimientos en los banquillos. Este viernes 9 de octubre, Deportivo Pasto confirmó que René Rosero, director técnico, y Wilson Morelo, asistente técnico, dejarán de ejercer sus funciones en el cuerpo técnico del equipo profesional masculino.

La decisión fue comunicada oficialmente por el club nariñense, que informó que ambos profesionales permanecerán vinculados a la institución y continuarán aportando su experiencia y conocimiento en otras áreas deportivas.

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"Deportivo Pasto agradece a René Rosero y Wilson Morelo su compromiso, dedicación y contribución durante el tiempo en que desempeñaron sus funciones", señaló el comunicado firmado por Roberto Castro, presidente de la institución.

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De esta manera, el conjunto nariñense vuelve a modificar su estructura deportiva en medio de la competencia, cuando el campeonato colombiano atraviesa la fecha 14 de la fase todos contra todos.



🔴🔵🟡 El Deportivo Pasto expresa su agradecimiento a René Rosero y Wilson Morelo por su trabajo, profesionalismo y aporte al equipo profesional masculino. Su compromiso con nuestra institución hace parte de una historia que continúa construyéndose con pasión y sentido de… pic.twitter.com/k8EfwSoQN1 — Deportivo Pasto (@DeporPasto) October 9, 2026

¿Quiénes son los entrenadores que han salido en la Liga BetPlay II-2026?

La salida de Rosero y Morelo se suma a una lista de movimientos que ha marcado el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Antes de este anuncio, nueve entrenadores ya habían dejado sus respectivos equipos durante el campeonato.

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La lista está conformada por Richard Páez, quien salió del Cúcuta Deportivo; Jonathan Risueño, del Deportivo Pasto; Camilo Ayala, de Alianza FC; Alfredo Arias, de Junior de Barranquilla; Fabián Bustos, de Millonarios; Hernán Darío Herrera, de Once Caldas; Hubert Bodhert, de Jaguares; Sebastián Oliveros, de Deportes Tolima; y Arturo Reyes, de Deportivo Pereira.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay. Foto: X de Pasto.

Deportivo Pasto, ante una nueva etapa

El comunicado del club no anunció la desvinculación definitiva de Rosero y Morelo de la institución, sino el fin de sus funciones en el cuerpo técnico del equipo profesional masculino.

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Ahora, el Deportivo Pasto deberá definir cómo reorganizará su estructura deportiva para afrontar los compromisos restantes de la Liga BetPlay II-2026, en un semestre en el que los cambios de entrenadores se han convertido en una constante del fútbol colombiano.