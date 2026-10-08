Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-1 Millonarios

Este jueves 8 de octubre, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaleza y Millonarios empataron 0-0 en la apertura de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.

Los goles llegaron sobre el final del partido. El 'embajador' abrió la cuenta al 88'. Daniel Ruiz cobró un tiro de esquina, Sergio Mosquera cabeceó en el primer palo y Rodrigo Ureña apareció en el segundo poste, definiendo con el arco a placer.

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Los amix no se rindieron y al 90+2' consiguieron el empate. Cabezazo en el área, pivote de Julio Sinisterra y remate de pierna zurda de Italo Montaño.

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Con este resultado, Millonarios es sexto con 22 puntos y Fortaleza marcha en la casilla 15° con 11 unidades.



Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Fortaleza 1-1 Millonarios

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Viernes 9 de octubre

Alianza Valledupar – Águilas Doradas

Once Caldas – Llaneros

Sábado 10 de octubre

Deportivo Pereira – Deportivo Cali

Junior Barranquilla – Internacional de Bogotá

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Domingo 11 de octubre

Jaguares – Deportes Tolima

América de Cali – Independiente Medellín

Lunes 12 de octubre

Boyacá Chicó – Cúcuta Deportivo

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Jueves 22 de octubre

Atlético Nacional – Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre

Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026