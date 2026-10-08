Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-1 Millonarios

Este jueves 8 de octubre, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaleza y Millonarios empataron 0-0 en la apertura de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Los goles llegaron sobre el final del partido. El 'embajador' abrió la cuenta al 88'. Daniel Ruiz cobró un tiro de esquina, Sergio Mosquera cabeceó en el primer palo y Rodrigo Ureña apareció en el segundo poste, definiendo con el arco a placer.
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Los amix no se rindieron y al 90+2' consiguieron el empate. Cabezazo en el área, pivote de Julio Sinisterra y remate de pierna zurda de Italo Montaño.
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Con este resultado, Millonarios es sexto con 22 puntos y Fortaleza marcha en la casilla 15° con 11 unidades.
Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
Fortaleza 1-1 Millonarios
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Viernes 9 de octubre
Alianza Valledupar – Águilas Doradas
Once Caldas – Llaneros
Sábado 10 de octubre
Deportivo Pereira – Deportivo Cali
Junior Barranquilla – Internacional de Bogotá
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Domingo 11 de octubre
Jaguares – Deportes Tolima
América de Cali – Independiente Medellín
Lunes 12 de octubre
Boyacá Chicó – Cúcuta Deportivo
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Jueves 22 de octubre
Atlético Nacional – Deportivo Pasto
Lunes 26 de octubre
Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|FG
|PTS
|1
|América
|12
|+17
|27
|2
|Dep. Cali
|12
|+11
|24
|3
|Atl. Nacional
|11
|+11
|23
|4
|Bucaramanga
|11
|+10
|23
|5
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|6
|Millonarios
|14
|+7
|22
|7
|Ind. Medellín
|12
|+3
|20
|8
|Tolima
|13
|+2
|20
|9
|Cúcuta
|12
|-4
|15
|10
|Llaneros
|12
|-1
|14
|11
|Águilas Doradas
|11
|-1
|14
|12
|Once Caldas
|12
|-1
|13
|13
|Inter de Bogotá
|13
|-4
|13
|14
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|12
|15
|Fortaleza
|13
|-5
|11
|16
|Alianza Valledupar
|12
|-12
|11
|17
|Junior Barranquilla
|11
|-4
|9
|18
|Dep. Pasto
|12
|-9
|9
|19
|Deportivo Pereira
|11
|-10
|8
|20
|Jaguares
|11
|-9
|7