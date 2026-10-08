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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-1 Millonarios

Este jueves, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaleza y Millonarios jugaron bajo la lluvia y terminaron haciendo un regular compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Fortaleza vs. Millonarios.
Fortaleza vs. Millonarios.
COLPRENSA.

Este jueves 8 de octubre, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaleza y Millonarios empataron 0-0 en la apertura de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.

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Los goles llegaron sobre el final del partido. El 'embajador' abrió la cuenta al 88'. Daniel Ruiz cobró un tiro de esquina, Sergio Mosquera cabeceó en el primer palo y Rodrigo Ureña apareció en el segundo poste, definiendo con el arco a placer.

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Los amix no se rindieron y al 90+2' consiguieron el empate. Cabezazo en el área, pivote de Julio Sinisterra y remate de pierna zurda de Italo Montaño.

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Con este resultado, Millonarios es sexto con 22 puntos y Fortaleza marcha en la casilla 15° con 11 unidades.

Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

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Fortaleza 1-1 Millonarios

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Viernes 9 de octubre
Alianza Valledupar – Águilas Doradas
Once Caldas – Llaneros

Sábado 10 de octubre
Deportivo Pereira – Deportivo Cali
Junior Barranquilla – Internacional de Bogotá

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Domingo 11 de octubre
Jaguares – Deportes Tolima
América de Cali – Independiente Medellín

Lunes 12 de octubre
Boyacá Chicó – Cúcuta Deportivo

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Jueves 22 de octubre
Atlético Nacional – Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre
Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJFGPTS
1América12+1727
2Dep. Cali12+1124
3Atl. Nacional11+1123
4Bucaramanga11+1023
5Santa Fe12+722
6Millonarios14+722
7Ind. Medellín12+320
8Tolima13+220
9Cúcuta12-415
10Llaneros12-114
11Águilas Doradas11-114
12Once Caldas12-113
13Inter de Bogotá13-413
14Boyacá Chicó11-812
15Fortaleza13-511
16Alianza Valledupar12-1211
17Junior Barranquilla11-49
18Dep. Pasto12-99
19Deportivo Pereira11-108
20Jaguares11-97
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