JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano  / Soltaron al 'Tigre': Falcao García, a ayudar a Millonarios a salir de su crisis, en visita al Pasto

Soltaron al 'Tigre': Falcao García, a ayudar a Millonarios a salir de su crisis, en visita al Pasto

Este miércoles sería el primer partido de Falcao en su vuelta al equipo de sus amores, tras cumplir dos fechas de sanción y estando en plenitud de condiciones y a las órdenes del DT Hernán Torres.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Falcao Millonarios
Falcao García, jugador de Millonarios
Millonarios Oficial

