¿Fiesta en Cúcuta?; "te escupen, te tiran orines, menos mal nuestra hinchada no vino"

Cúcuta y Bucaramanga empataron 2-2 este martes en el clásico disputado en el estadio General Santander, donde hubo un poco de desorden, agresiones y más, algo que denunció el propio técnico de los 'leopardos', Leonel Álvarez, por lo ocurrido antes, durante y después del compromiso, en el que hasta un camarógrafo de la transmisión oficial fue golpeado por un objeto lanzado desde la tribuna.

Al exjugador y ahora entrenador le preguntaron en la rueda de prensa sobre la "fiesta" que hubo para recibir a este histórico enfrentamiento del fútbol colombiano, tras el regreso del elenco nortesantandereano a la Liga BetPlay, pero el DT se mostró sorprendido.



Leonel Álvarez habló de las agresiones en estadio del Cúcuta

"¿Fiesta? Si esto es una fiesta. En la fiesta a uno lo escupen y le tiran de todo, ¿cierto?", dijo de entrada el técnico del Bucaramanga, que aclaró que "esta es una hinchada maravillosa (la del Cúcuta), desde luego hay que calmarse un poquito, porque es que hasta entre ellos mismos pelean, menos mal nuestra hinchada no vino o sino nos hubieran acusado. Esto debe cambiar un poco, no necesitamos 300 policías para que nos cuiden".

Eso sí, Leonel Álvarez hizo una denuncia por todo lo que le lanzaron desde la tribuna del estadio General Santander. "Cúcuta es tranquilo, no faltan dos o tres hinchas que te gritan, te escupen, te tiran orines, pero por eso uno no puede calificar una hinchada maravillosa, esta es una plaza compleja para cualquier equipo".

En otro tema al técnico del cuadro 'leopardo' le consultaron sobre su molestia en algunos momentos con el arbitraje, pero también por la seguridad del escenario deportivo, algo en lo que no quiso abarcar mucho para evitar sanciones.



Acción de juego del partido entre Cúcuta y Bucaramanga, por la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

"Hablar de esos temas ahora, no voy a caer en ese juego porque lo que diga lo agrandan todo y nosotros estamos enfocados en tener un equipo que compita y entre en los ocho. Ya después, lo que ocurra en el estadio bastante tengo yo haciendo los cambios, compensar, pero te puedo decir que todos los policías estaban en el banco de nosotros y descuidaron al camarógrafo. Pero son dos hinchas, el resto es maravillosa", explicó Álvarez en rueda de prensa.

Ya sobre el empate 2-2 de Bucaramanga y Cúcuta hizo el siguiente análisis: "Desde el inicio buscamos ser superiores y lo estábamos haciendo bien, al punto de que generamos un gol que fue fuera de lugar, no sé. Después seguimos buscando arco contrario y otra vez Luciano Pons entra en ese jugador que es goleador y es importante para nosotros. Ellos encuentran un gol donde dimos algunas ventajas, pero también es virtud de Peralta con ese buen movimiento. Es un extraordinario jugador, ahí pecamos en el segundo también".