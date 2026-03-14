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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué la etapa 7 de la París Niza 2026 sufrió un recorte y solo tendrá 47 kilómetros?

¿Por qué la etapa 7 de la París Niza 2026 sufrió un recorte y solo tendrá 47 kilómetros?

La organización de la París Niza 2026 tuvo que tomar drástica decisión horas antes de comenzar la séptima fracción. Acá todos los detalles de lo ocurrido.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Salida de la etapa 7 de la París Niza 2026.
Salida de la etapa 7 de la París Niza 2026.
Getty Images.

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