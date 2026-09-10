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Sugerentes mensajes en redes de Nacional con el número '10' de James Rodríguez presente; hay pistas

El nombre de James Rodríguez revolucionó el ambiente en el fútbol colombiano, después de que se supiera que Nacional lo contactó a horas del cierre del libro de fichajes.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de sept, 2026
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James Rodríguez tendría un acuerdo con Atlético Nacional.
James Rodríguez tendría un acuerdo con Atlético Nacional.
Foto: AFP

James Rodríguez es una de las figuras de nuestro país que está definiendo su futuro deportivo. En primera instancia, el cucuteño fue relacionado con el Unione Sportiva Avellino, de la Serie B de Italia, pero en las últimas horas de este jueves 10 de septiembre, su nombre ha sido vinculado con fuerza a Atlético Nacional. Incluso, hay medios que ya dan como fija su presencia con los 'verdolagas', a la espera que la noticia se haga oficial.

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Incluso, el propio elenco verde de Antioquia ha dejado una serie de mensajes muy sugerentes en sus redes sociales, denotando y resaltando el número '10', dorsal con el que Rodríguez Rubio se ha dado a conocer en el balompié mundial y con la Selección Colombia. Así, hay más pistas del tema.

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En uno de los posteos del 'rey de copas' en su perfil de 'X' escribieron: "Tenemos una cita importante, fecha 10. Este domingo llenemos el Atanasio. ¡Vamos todos juntos!". La publicación la acompañó de un video con unas palabras claras: "Confíen".

James Rodríguez, jugador de Colombia
James Rodríguez, jugador de Colombia
Foto: AFP

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Pero ese no fue el único aviso claro de Nacional en sus plataformas digitales, ya que a continuación volvieron a postear otro corto videoclip, y la siguiente frase: "En este escudo, crean. 10a fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!".

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Por lo tanto solamente queda esperar al inicio de la décima jornada de la Liga BetPLay II-2026 para conocer cuál es esa noticia, ese anuncio que tiene por dar el 'verdolaga'.

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En Italia dan por hecho la llegada de James Rodríguez al verde paisa

El periodista Daniel Longo, y especialista en el mercado de pases, escribió en su red en 'X' que "James Rodríguez jugará en el Atlético Nacional de Medellín".

¿Qué ha pasado con James Rodríguez?

James Rodríguez jugó con la Selección Colombia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y posterior a eso se conoció que estuvo de vacaciones y pasó algunos días en la ciudad de Madrid, en donde sus cercanos lo delataron en redes sociales realizando labores físicas a campo abierto. De igual manera, durante la semana pasada el propio futbolista se mostró en un gimnasio, manteniendo la forma y seguramente a la expectativa de definir su futuro.

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El tema de Nacional se dio este jueves, justo cuando se habló también de la posibilidad del Avellino, de la B del fútbol italiano, que incluso habría hecho llegar al entorno del cucuteño una primera oferta que no resultó lo suficientemente atractiva.

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