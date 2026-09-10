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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Para James Rodríguez apareció oferta de Atlético Nacional; se suma a opción de Avellino, de Italia

Para James Rodríguez apareció oferta de Atlético Nacional; se suma a opción de Avellino, de Italia

James Rodríguez es centro de interés en días en los que se ha abierto el libro de inscripciones de la Liga Betplay para jugadores libres. Se vienen horas clave para el '10' de Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de sept, 2026
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James Rodríguez define su fututo deportivo tras el Mundial 2026.
James Rodríguez define su fututo deportivo tras el Mundial 2026.
Foto: Getty imágenes

James Rodríguez sigue siendo tema este jueves, después de que saliera a la luz un marcado interés de Atlético Nacional por contar con sus servicios para lo que resta de la Liga Betplay II del fútbol colombiano. La versión fue confirmada hace pocos minutos por Julián Capera, comentarista de Gol Caracol y presentador de Caracol Sports.

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"Nacional presentó oferta por James, quien negocia como agente libre", se leyó en su mensaje en la red social 'X'. "Mañana (por este viernes 11 de septiembre de 2026) vence el periodo de inscripciones para agentes libres en Colombia y el jugador está en Medellín", agregó el periodista, que es muy activo en el tema de los fichajes tanto en nuestro país, como de futbolistas nacionales en el exterior.

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Hay que recordar que en el balompié colombiano, Rodríguez Rubio solamente jugó en Envigado FC y tuvo acercamientos con Junior de Barranquilla hace un par de temporadas, en unas conversaciones que terminaron en polémica por críticas de Fuad Char, máximo accionista de los 'tiburones', en contra del famoso exjugador de Real Madrid, Porto y Bayern Múnich.

Este posible interés de Nacional, llega justo cuando desde Italia se viene hablando de la intención de Avellino de fichar a James, a quien incluso se ha mencionado que le mandaron los términos de una oferta.

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El propio Capera apuntó a primera hora del día que ese primer ofrecimiento resultó corto para las aspiraciones del colombiano, que sin embargo estaba abierto a continuar en las tratativas.

James Rodríguez es una de las figuras del fútbol colombiano y sudamericano.
James Rodríguez es una de las figuras del fútbol colombiano y sudamericano.
Foto: Getty Imágenes

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Desde el lado de James Rodríguez no se ha presentado manifestación alguna con respecto a lo que podría pasar con su futuro. En redes sociales su más reciente aparición fue hace una semana, cuando dejó ver fotos y videos mientras entrenaba en gimnasio.

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