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Gol Caracol  / Tiembla Gianni Infantino; una poderosa federación de la UEFA le quitó el respaldo, no votarán por él

Tiembla Gianni Infantino; una poderosa federación de la UEFA le quitó el respaldo, no votarán por él

Gianni Infantino sigue en el foco informativo y en las últimas hora se conoció que sigue perdiendo apoyos en su afán de seguir en la presidencia de la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Didier Deschamps, técnico de Francia
Didier Deschamps, técnico de Francia
AFP

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió este jueves a otras agrupaciones europeas y decidió retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la reelección a la que se presenta el 18 de marzo de 2027.

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Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la FFF, reunido este jueves, según el diario L'Equipe. La posición de Francia coincide con la de otras grandes federaciones europeas, como la de Inglaterra o Italia.

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El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se opuso inmediatamente al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por aparcar por la polémica que creó.

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Diallo también ha sido crítico con el ejecutivo suizo, de padres italianos, por la manera en la que repartió los premios económicos en los últimos torneos.

El dirigente lamentó que el Mundial de Clubes, un torneo celebrado por primera vez en 2025 por el impulso de Infantino, estuviese mucho mejor dotado que el propio Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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El ejecutivo francés también ha censurado la manera poco colegial de gobernar del actual presidente de la FIFA, elegido por primera vez en 2016 tras una enorme crisis en una institución sacudida por casos de corrupción.

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La decisión de Diallo se alinea con la de la UEFA en general, pues su presidente, el esloveno Aleksander Ceferin, está en pie de guerra contra Infantino.

Los proyectos de Infantino ya provocaron la salida de algunos de sus más próximos colaboradores. Así fue el caso del que fue su número tres hasta inicios de agosto, el francés Kevin Lamour.

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