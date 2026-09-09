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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Yilmar Velásquez; "he sido apartado de Santa Fe por desacuerdos con Pablo Repetto"

Yilmar Velásquez; "he sido apartado de Santa Fe por desacuerdos con Pablo Repetto"

El mediocampista de Independiente Santa Fe decidió salir al paso de los rumores sobre sus constantes ausencias en el equipo, ya que se hablaba de una supuesta lesión. Pronunciamiento oficial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Yilmar Velásquez Santa Fe
Yilmar Velásquez con Independiente Santa Fe - Foto:
AFP

A pesar del buen momento de Independiente Santa Fe, especialmente por lo que viene haciendo en la Copa Sudamericana 2026, competición en la que está en cuartos de final, muchos hinchas han extrañado a un jugador que en los semestres anteriores fue importante por su solidez defensiva y su aporte en ataque. Ese es Yilmar Velásquez.

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Actualmente en esa posición están Daniel Torrres, Kylian Toscano y Jojhan Torres, y a pesar de la experiencia y el buen nivel del nacido en Apartadó, no ha sido convocado por el técnico Pablo Repetto. Se habían dado algunos rumores de una posible lesión de Velásquez, sin embargo, el propio jugador decidió pronunciarse en sus redes sociales.

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A través de sus historias de Instagram, Yilmar Velásquez mencionó que "mi gente, los que se preguntan por mi situación, he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo, se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo".

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Seguido a eso, explicó que no hay "nada de lesiones, para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad" y de la misma manera resaltó que de su parte "los mejores deseos para Santa Fe siempre". Esto porque sigue siendo parte del club, más allá de no entrar en los planes del DT uruguayo Pablo Repetto.

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Cabe recordar que Yilmar Velásquez fue uno de los héroes de Independiente Santa Fe, especialmente por un gol de mitad de cancha contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, en el camino a la estrella 10 de los 'cardenales' en la Liga BetPlay 2025-I, que ganarían luego frente a Independiente Medellín. En su palmarés también tiene una Superliga 2026 con la camiseta del cuadro bogotano.

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Por el momento, desde el club rojo no se han reportado sobre este caso del mediocampista antioqueño, que explotó en redes sociales y provocó un buen número de comentarios de hinchas del tradicional conjunto capitalino.

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