Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, en lo más alto

Santiago Buitrago ha sido claro desde el inicio de la Vuelta a España 2026. Consciente de que no era el líder del Bahrain Victorious y, por ende, no aspiraría al título, fue por otros objetivos. Uno de ellos era firmar una victoria de etapa, la cual le ha sido esquiva en un par de ocasiones, pero ha estado cerca, mientras que el otro se fue dando conforme entró en las fugas del día: la clasificación de la montaña. Allí, sumó varios puntos y la ilusión fue creciendo poco a poco.

La segunda semana la cerró siendo líder como portador de la camiseta de puntos azules, pero faltaba lo más duro que era la tercera y decisiva. Eso sí, hasta el momento, no ha habido puertos puntuables, por lo que ha llevado las fracciones con calma. Y es que las jornadas 16 y 17 fueron llanas, para que los esprinters se lucieran, a pura potencia y velocidad. Además, en la 18 no cambió el panorama, ya que fue una contrarreloj individual, sin ascensos para sumar puntos.

Así las cosas, Santiago Buitrago continúa primero en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026, con 69 puntos, seguido de Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), que acumula 40 unidades. Por último, quien completa el podio, en la tercera plaza, es Enric Mas (Movistar Team), que suma 24 puntos. Esas diferencias serán claves en la lucha que se avecina en la alta montaña, empezando este viernes 11 de septiembre, con la etapa 19 y tres puertos.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, lidera la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026 AFP

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Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.

