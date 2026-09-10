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Gol Caracol  / ¡Destapó la olla! Deco salió a decir toda la verdad sobre el fallido fichaje de Julián Álvarez

¡Destapó la olla! Deco salió a decir toda la verdad sobre el fallido fichaje de Julián Álvarez

El director deportivo del conjunto 'culé' salió a desmentir rumores, detalló la oferta económica que se le hizo al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, y elogió el equipo de Flick.

Por: EFE
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Fotografía de AFP

El director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', aseguró este jueves que el club azulgrana actuó de "forma respetuosa" con el Atlético de Madrid para intentar fichar al delantero argentino Julián Álvarez en el pasado mercado de fichajes.

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El máximo ejecutivo del área de fútbol del club catalán admitió, en una entrevista concedida este jueves a RAC1, que la oferta de 100 millones de euros por el internacional argentino contemplaba tres plazos de pago, y no los seis que desveló el club rojiblanco.

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Asimismo, negó que la entidad catalana presionara al futbolista para que pidiera públicamente que quería ser traspasado a otro club tal y como hizo en el pasado Mundial.

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"Hemos hecho las cosas bien. Había una oferta, no hubo respuesta y, a partir de ahí, se ha hablado mucho más en la prensa de lo que ha pasado en realidad. Hicimos una oferta, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara, ellos nos dijeron que no querían vender al jugador", comentó.

FC Barcelona
Equipo del FC Barcelona 2026/2027
AFP

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Pese a no conseguir el fichaje del delantero colchonero, Deco afirmó que el equipo de Hansi Flick no necesita un goleador, ya que cuenta con Raphael Dias 'Raphinha', que ha marcado ocho goles en los cinco primeros partidos de la temporada, el recién incorporado Gabriel Jesús -"el jugador más parecido a un '9' de área", dijo- y el joven Hamza Abdelkarim.

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En este sentido, elogió el buen arranque de Raphinha en los primeros compases del curso y calificó de "escándalo mundial" que ni el delantero brasileño ni Pedro González 'Pedri' figuren entre los 30 finalistas para conquistar el Balón de Oro.

Sobre el favorito a ganar este galardón individual, Deco no dudó en apuntar al azulgrana Lamine Yamal, de quien dijo que "fue clave" para el Barça en momentos importantes de la temporada pasada y que ganó el Mundial con la selección española.

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