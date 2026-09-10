Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 18; Roglic le descontó a Mas

La edición 81 de la Vuelta a España entró en su fase decisiva. Luego de dos jornadas donde los embaladores se lucieron y los favoritos llevaron la fiesta en paz, este jueves 10 de septiembre se llevó a cabo la etapa 18, que fue una contrarreloj individual, la cual causó un revolcón. Entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, los ciclistas se enfrentaron a un recorrido de 32 kilómetros, donde el ganador fue Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team), con un tiempo de 35' 22''.

Sin embargo, las miradas estuvieron en los candidatos al título, ya que se presentaron cambios interesantes, a falta de solo tres fracciones para que se baje el telón, donde dos tienen alta montaña y la última es el paseo del campeón. Allí, el gran beneficiado, teniendo en cuenta que es una de sus especialidades, fue Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). El esloveno hizo de las suyas y aprovechó la oportunidad para descontar y dejar claro que tiene con qué ganar.

Así las cosas, en la clasificación general de la Vuelta a España 2026, el líder y portador de la camiseta roja continúa siendo Enric Mas, del Movistar Team, con un tiempo acumulado de 60h 45' 58''. Quien aparece en la segunda posición, subiendo un puesto, es Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1' 37'', mientras que Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) bajó un lugar, pero siguen en el podio, siendo tercero, se encuentra a 3' 01'' de la parte alta.

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Este viernes 11 de septiembre habrá batalla en la montaña. La etapa 19, que se disputará entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas Estepona, contará con 210,8 kilómetros de recorrido en total, siendo una de las más largas. No obstante, lo llamativo está en los diversos puertos, pues habrá dos de segunda categoría y uno de primera, donde, justamente, ese último será para el final en alto. Razón por la que los favoritos no se quedarán quietos y habrá ataques.



Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, lucha por el título de la Vuelta a España 2026 AFP

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 45' 58''

2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 37''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 01''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 6' 03''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 7' 00''

7. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 47''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 7' 51''

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 51''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 57''