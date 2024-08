Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II, tras el triunfo 2-1 de América de Cali

Este domingo 18 de agosto siguieron las emociones de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2024-II y el partido que hubo fue el de Bucaramanga vs América de Cali, que terminó en triunfo 2-1 en el estadio Américo Montanini,gracias a un gol en los minutos finales de Adrián Ramos.

Con ese resultado los dirigidos por Jorge ‘Polilla’ Da Silva sumaron tres puntos que lo ponen en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El panorama es distinto para el actual campeón del fútbol colombiano, el Atlético Bucaramanga, que apenas tiene una victoria luego de seis partidos jugados.

América de Cali llegó a 10 puntos, es quinto en la tabla de posiciones a tan solo tres unidades del líder que es el Once Caldas. Por su lado, el Bucaramanga está en la casilla 17 con apenas cuatro puntos.

América vs Bucaramanga - Foto: Colprensa

En el otro encuentro de la jornada dominical se enfrentaron Boyacá Chicó y Envigado en el estadio La Independencia de Tunja, pero en un compromiso válido por la fecha 3 del campeonato colombiano. En suelo boyacense el resultado fue un empate 0-0.

Con ese marcador Envigado quedó en la casilla 15 con cinco unidades, mientras que Boyacá Chicó está en el puesto 18, con cuatro.

La fecha 6 se completará entre el lunes y el martes, con tres partidos más que se jugarán de la siguiente manera:

Lunes 19 de agosto

Patriotas vs Once Caldas (4:00 p.m.)

Jaguares vs Tolima (6:15 p.m.)

Martes 20 de agosto

Cali vs Santa Fe (7:00 p.m.).

