Tabla de posiciones de la Liga Betplay II-2024: Junior no pudo sumar de a tres

La Liga Betplay II-2024 sigue a toda marcha con su recta final del todos contra todos y este sábado en la fecha 16 se disputaron tres partidos que generaron pocos cambios en la tabla de posiciones. La Equidad y Deportes Tolima ganaron, mientras que Junior no pasó del empate.

El partido que abrió la jornada sabatina estuvo repleto de goles. En el estadio de Techo, en Bogotá, La Equidad superó 3-2 a Alianza FC. Los goles de los aseguradores fueron obra de Léiner Escalante, Ayron del Valle y Felipe Acosta. Por el lado de los vallenatos, descontaron Sergio Aponzá y Emerson Batalla.

En el siguiente turno, Envigado y Junior se dieron cita en el Polideportivo Sur. El partido careció de opciones claras de gol. Santiago Mele tuvo una atajada importante en el primer tiempo, mientras que Stiven Rodríguez desperdició algunas chances para el 'tiburón'. Fue un 'pálido' 0-0.

Por último, Águilas Doradas recibió en Sincelejo a Deportes Tolima. Ambos equipos intentaron hacerse daño desde el principio, pero no fueron efectivos en ataque. La única anotación del juego se dio en la segunda parte. Brayan Gil se elevó por los aires y anotó de cabeza para los 'pijaos', quienes se impusieron por 1 a 0.

La jornada no termina todavía y continúa con partidos de equipos como América, Deportivo Cali, Medellín, Millonarios, Nacional y Santa Fe.

Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024:

Viernes 1 de noviembre:

Jaguares 1-2 Pereira

Once Caldas 0-2 Fortaleza

Sábado 2 de noviembre:

La Equidad 2-3 Alianza FC

Envigado 0-0 Junior

Águilas Doradas 0-1 Tolima

Domingo 3 de noviembre:

Patriotas vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

América vs. Cali (4:10 p.m.)

Millonarios vs. Pasto (6:20 p.m.)

Bucaramanga vs. Medellín (8:30 p.m.)

Lunes 4 de noviembre:

Nacional vs. Santa Fe (8:15 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024, tras cinco partidos disputados de la fecha 16



Posición Club PJ G E P GF GC DG Pts 1. América 15 10 3 2 23 12 11 33 2. Once Caldas 16 9 3 4 24 16 8 30 3. Santa Fe 15 8 5 2 20 10 10 29 4. Atlético Nacional 15 9 2 4 21 12 9 29 5. Tolima 16 8 4 4 21 11 10 28 6. Millonarios 15 8 3 4 21 12 9 27 7. Junior 16 7 5 4 23 16 7 26 8. Fortaleza 16 6 4 6 21 17 4 24 9. Pasto 15 7 2 6 14 14 0 23 10. Deportivo Pereira 16 6 4 6 20 18 2 22 11. Bucaramanga 15 6 3 6 16 13 3 21 12. La Equidad 16 5 6 5 14 18 -4 21 13. Medellín 15 5 4 6 15 13 2 19 14. Águilas Doradas 16 4 4 8 13 26 -13 18 15. Patriotas 15 3 6 6 15 22 -7 14 16. Deportivo Cali 15 3 5 7 13 21 -8 14 17. Alianza 16 3 3 10 14 27 -13 13 18. Jaguares 16 5 2 9 12 25 -13 12 19. Boyacá Chicó 15 2 5 8 10 25 -15 11 20. Envigado 16 2 4 10 8 21 -13 10