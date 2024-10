Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2024-II, tras derrotas de Junior y Bucaramanga: Fecha 14

LÍNEAS CONFUSAS

En @Equidadfutbol vs @JuniorClubSA el VAR llamó al árbitro por mano penal de Castillo (EQU), Betancur en la revisión les dijo de un posible Offside por eso en vivo trazaron las líneas que NO aclararon la posición adelantada. Veo penal y NO fuera de juego ¿Ustedes? pic.twitter.com/yRxvPZUQ9H