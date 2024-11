Tabla de posiciones del grupo B, tras derrota de América y empate de Junior

Este miércoles 27 de noviembre, el grupo B, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, le dieron marcha a la tercera jornada de la Liga BetPlay , con varios partidazos.

Deportes Tolima y América de Cali fueron los primeros en salir a la acción, en un encuentro lleno de emociones, que al final dejaría como ganador a los ‘pijaos’ con un 1-0 contundente.

Los ‘escarlatas’ empezaron bien el juego, anotando por medio de Duván Vergara. No obstante, el futbolista americano estaba en fuera de lugar, razón por la que se terminó anulando la acción ofensiva. De ahí en adelante fue golpe y golpe para ambos equipos.

Sin embargo, ya en el complemento, el equipo ibaguereño aprovechó una desatención defensiva de América, misma que Anderson Angulo convirtió en gol. Al final, fue 1-0 ‘pijao’.

Tolima vs América - Foto: Colprensa

Minutos más tarde, Once Caldas y Junior se pusieron cita en el estadio Palogrande de Manizales, donde el ‘blanco blanco’ sorprendería a los dos minutos con un gol de Jefry Zapata.

Pero el ‘tiburón’ reaccionó y a los 24’ Edwin Herrera puso la paridad del compromiso. De todas maneras, cuando iba finalizando el primer tiempo, Dayro Moreno puso a festejar nuevamente a la hinchada del Once Caldas, con el 2-1 a los 42 de juego.

Ya en el complemento, Junior buscó el gol de todas las maneras posibles. Sin embargo, al frente se encontraron a un cuadro bien compacto en defensa y que, en ataque, no dejó pasar ninguna oportunidad para ir hacia al frente y marcar la diferencia; tanto, que Santiago Mele tuvo una que otra atajada importante.

Cuando el partido ya iba a terminar, en el tiempo adicional, Didier Moreno apareció y selló el 1-1 definitivo del encuentro.

Once Caldas vs Junior - Foto: Colprensa

Próxima fecha del Grupo B:

Domingo 1 de diciembre de 2024

América vs. Tolima (4:00 p.m.)

Junior vs. Once Caldas (6:30 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B:

