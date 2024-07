Tabla de posiciones Liga BetPlay II, tras la victoria 2-1 de Junior contra Boyacá Chicó

Este domingo 21 de julio siguió en juego la segunda jornada de la Liga BetPlay II 2024, dejando destacados partidos, victorias de último minuto e importantes goles.

Precisamente, desde muy temprano, en el estadio El Campín, Millonarios 1-0 derrotó a Atlético Bucaramanga, Nacional le dio vuelta al duelo contra América de Cali y lo terminó ganando 2-1 y Junior de Barranquilla hizo respetar su casa y ganó 2-1 frente a Boyacá Chicó.

Nacional vs América Foto: Colprensa.

Resultados de la segunda fecha de la Liga BetPlay II 2024:

Sábado 20 de julio

Envigado 0-1 Santa Fe

Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Domingo 21 de julio

Millonarios 1-0 Bucaramanga

Nacional 2-1 América

Junior 2-1 Boyacá Chicó

Entre el lunes 22 de julio y martes 23 julio, la segunda jornada seguirá con los siguientes duelos:

Lunes 22 de julio:

Deportivo Cali vs Alianza FC: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Pereira vs Medellín: 08:00 p.m. (hora de Colombia)

Martes 23 de julio:

Patriotas vs Fortaleza: 04:00 p.m. (hora de Colombia)

La Equidad vs Jaguares: 06:10 p.m. (hora de Colombia)

Tolima vs Pasto: 08:20 p.m. (hora de Colombia)

Tabla de posiciones:

1. Nacional: 6 puntos

2. Santa Fe: 6 puntos

3. Once Caldas: 6 puntos

4. Millonarios: 4 puntos

5. Pereira: 3 puntos

6. América: 3 puntos

7. Envigado: 3 puntos

8. Junior: 3 puntos

9. Bucaramanga: 3 puntos

10. Tolima: 1 punto

11. Medellín: 1 punto

12. Fortaleza: 1 punto

13. Jaguares de Córdoba: 1 punto

14. Patriotas: 1 punto

15. Pasto: 0 puntos

16. La Equidad: 0 puntos

17. Boyacá Chicó: 0 puntos

18: Águilas Doradas: 0 puntos

19. Alianza FC: 0 puntos

20. Cali: 0 puntos