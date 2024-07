Jorge 'Polilla' Da Silva: "Lamentaremos este partido un buen tiempo, merecimos mucho más"

Tras la derrota, en los últimos minutos, de América de Cali 1-2 contra Atlético Nacional, el estadio Atanasio Girardot, el profesor Jorge 'Polilla' Da Silva comentó lo que le dejó el duelo contra el conjunto 'verde' y lo que se debe mejorar de cara lo que se avecina en el campeonato local.

En primera instancia, el técnico uruguayo no dudó en mostrar su malestar por perder el partido en los instantes finales del partido. "Lógicamente que las sensaciones son de una bronca tremenda, porque se nos escapa un partido que tuvimos muy bueno. Considero que el equipo jugó con personalidad e inteligencia los 90 minutos. Hubo momentos mejores que otros y en dos jugadas, por errores nuestros, se nos termina escapando", analizó 'Polilla' Da Silva.

Sin embargo, pese a lo acontecido felicitó a los suyos: "Resalto la actitud, pudo ser un 2-0 y quizás más, pero los errores se pagan caro. Estoy conforme con lo que viene haciendo el equipo. Estamos en construcción e iremos mejorando", dijo el DT de los 'escarlatas'.

Nacional vs América Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones

Publicidad

¿Tiene preocupación por los partidos que se vienen?

"Yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, pero es un semestre muy cargado, no solo tenemos campeonato, sino también la Copa. América nunca la ha podido ganar y apuntamos a pelearla. Entre septiembre y octubre nos llenaremos de partidos y tendremos que jugar cada dos o tres días y necesitamos un plantel más numeroso, no es tan sencillo, pero si llegan bienvenidos. Estoy contento con quienes tenemos, ellos lo están haciendo de una manera muy buena."

¿Fue penal a favor de Nacional?

"El fútbol es de detalles. Increíblemente, de pasar hacer 85 muy concentrados, en dos minutos perdimos el control del partido. En el penal, perdemos una pelota en el medio, nos agarran un poco mal parados. En los comentarios que tengo, de quienes estaban mirando la jugada, es que le pega en el pecho o en el costado del cuerpo, así que no sé. Si no fue más bronca nos va a dar, pero son detalles y se nos fue en dos minutos el control del partido."

Publicidad

¿Qué le dijeron los jugadores, tras la derrota?

"No creo que haya sido problema defensivo, en el primer tiempo nos generaron dos acciones, pero después no recuerdo una atajada importante. Nosotros si tuvimos situaciones de mano a mano. En el segundo tiempo, estábamos haciendo las cosas bien, incluso para aumentar la ventaja, pero ahí fallamos. Somos conscientes; los muchachos estaban con bronca, saben que si queremos ser protagonistas no podemos recibir esos goles de esa forma (...) Esto nos ayudará para seguir creciendo."

¿Cómo vivió este partido?

"Estos partidos son los más lindos que hay, cuando era jugador era los que más disfrutaba. Ellos hoy demostraron una categoría y una personalidad tremenda, frente a un estadio lleno y sin ningún temor. Nos quedamos con esa sensación del final, nos lamentaremos por este partido un buen tiempo, porque merecimos mucho más."

¿A qué le están apuntando este semestre?

"Nosotros vamos a pelear los dos torneos, esperemos que nos dé. América, como equipo grande, tiene la obligación de salir a jugarlo todo, por eso es mi insistencia de traer un jugador más. Queremos estar arriba."