Taponazo de Hugo Rodallega por conciertos en El Campín: “Descaro, falta de respeto”

Hugo Rodallega, máximo referente del conjunto ‘cardenal’, mostró su inconformidad con la problemática que se vive en ciudades como Bogotá con el uso de los estadios, que por albergar conciertos musicales, obligan a que los partidos de fútbol se deban aplazar o cambiar de sede.

El artillero se despachó después de haber sido el héroe de Independiente Santa Fe durante el triunfo 1-2 en condición de visitante sobre Junior de Barranquilla, donde hizo un gol de chilena y fue autor de una asistencia.

Todo obedece a que la victoria metió a los ‘cardenales’ en la lucha por un cupo a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 225-II, para lo cual deben ganar los 2 encuentros que les restan como locales en El Campín, frente al Deportivo Cali y contra Alianza de Valledupar.

En ese sentido, lamentó que la contienda contra el cuadro caleño posiblemente deba reprogramarse porque se cruza con la presentación en el mismo inmueble del cantante mexicano Carín León el sábado 6 de noviembre, fin de semana en el que se debe disputar el cotejo.

En consecuencia, el artillero de 40 años de edad no se guardó nada y compartió su postura en contra de la celebración de eventos musicales en los recintos del fútbol.



Hugo Rodallega, molesto por conciertos en El Campín

El atacante se pronunció en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio en el que acudió a duros calificativos para referirse a dicha situación.

“Eso es un descaro porque es una falta de respeto al fútbol, a un escenario que construyeron para jugar al fútbol”, dijo en principio.

Y agregó que no comparte la utilización que se le da al estadio: “Dan prioridad a otro tipo de cosas y no al fútbol, que en realidad es lo que mueve este país”

En ese sentido, mostró su impotencia ante la problemática y los perjuicios derivados de la misma: “Qué podemos hacer… Esto es algo que resiente el tema económico, la ilusión y el deseo de jugar en 4 días y conseguir esos 3 puntos tan anhelados que necesitamos para seguir encaminados en la pelea para clasificar. Eso quita un impuso que ya se trae”.

Por último, indicó que “contra ese tipo de decisiones de la autoridad es difícil” maniobrar. “Es triste”, finalizó.

Acá, las palabras de Hugo Rodallega (29:20):