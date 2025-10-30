Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Taponazo de Hugo Rodallega por conciertos en El Campín: “Descaro, falta de respeto”

Taponazo de Hugo Rodallega por conciertos en El Campín: “Descaro, falta de respeto”

El delantero de Independiente Santa Fe se desahogó frente a las afectaciones que tienen los equipos del fútbol profesional colombiano cuando no pueden usar los estadios.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de oct, 2025
Hugo Rodallega, bravo por conciertos en El Campín de Bogotá.jpg
Hugo Rodallega cantó en defensa del uso de El Campín para jugar fútbol.
Foto: @SantaFe.

