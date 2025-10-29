Hugo Rodallega y su golazo de chilena en Junior 1- 2 Santa Fe; "he marcado en grandes estadios"

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe, vigente campeón del fútbol colombiano, logró un importante triunfo a domicilio tras vencer 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, resultado que lo mantiene con vida en el rentado local.

A los 8 minutos, Yimmi Chará abrió la cuenta para el conjunto ‘tiburón’ con un certero golpe de cabeza. En la parte complementaria, Santa Fe logró darle vuelta al marcador gracias a un golazo de chilena de Hugo Rodallega sobre los 73 minutos, mientras que Santiago Mosquera selló el agónico triunfo del equipo de José López en el tiempo de adición.

“Dios me dio la oportunidad de marcar ese gol en un estadio histórico”

Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Junior de Barranquilla, el goleador de Santa Fe mostró su satisfacción tanto por la anotación como por el resultado conseguido en la capital del Atlántico.

“Durante mi carrera he tenido la oportunidad de jugar en grandes estadios, y en la mayoría de ellos he convertido goles lindos que quedan en mi memoria. El de hoy no es la excepción por el momento en el que llegó; nos dio impulso para creer que podíamos darlo vuelta y llevarnos tres puntos de esta plaza difícil ante un equipo que se ha consolidado. Dios me dio la oportunidad de marcar ese gol en un estadio histórico de nuestro país como lo es el Metropolitano. Feliz en lo personal y con satisfacción por el esfuerzo que se hizo hoy aquí en Barranquilla”, dijo inicialmente Hugo Rodallega.

Por otro lado, el delantero fue consultado sobre la clave para seguir vigente a los 40 años, y puso como ejemplo a otros jugadores veteranos como Adrián Ramos, Dayro Moreno y Carlos Darwin Quintero, quienes siguen marcando la diferencia a pesar de su edad.

“No hay que conformarse, hemos tenido carreras muy largas. Ya tenemos entre los 38 o 40 años, yo soy el más veterano entre ellos. No me conformo, siempre quiero más, soy ambicioso, me esfuerzo porque tengo una familia por la cual tengo que ver. Mi hijo disfruta cada vez que me ve jugar y cuando llego a casa lo primero que hago es abrazarlo (…) esa hambre que todavía siento y que creo que puedo seguir aportando, en este caso a Santa Fe y al fútbol colombiano, es lo que hace que me levante todos los días y pueda seguir marcando una diferencia”, señaló ‘Hugol’.

Sobre su opción de volver a la Selección Colombia, Rodallega fue claro: “Fui el primero que felicitó a Dayro Moreno por el llamado (...) uno como jugador no pierde esa ilusión mientras esté activo, pero la realidad es otra. Hace mucho que no visto la camiseta de la selección, pero yo sigo con mi carrera y en todos los equipos en los que he estado me he destacado, he marcado goles, he peleado tabla de goleadores. He estado vigente y he jugado una cantidad de partidos. Yo creo que ya pasa por una decisión del cuerpo técnico que haga parte del combinado nacional. Simplemente, me voy a seguir esforzando; la ilusión está, no he cerrado las puertas. Si se da, bienvenido; si no, seré un hincha más de nuestro país”.



¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Los dirigidos por José Francisco López volverán a tener acción frente al Deportivo Cali en condición de local. Este encuentro está programado para el lunes 3 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).